Gül'ün 'FETÖ'den gözaltına alınan eski başyaveri serbest bırakıldı

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Başyaveri Bekir Furkan Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albay serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre Özdaban, 'FETÖ' soruşturması kapsamında 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti.

Şüphelilerden biri Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Furkan Özdaban ve diğer 7 albay Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi.

Hâkimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bekir Furkan Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.