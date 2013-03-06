Gül'ün eşiyle verdiği yemeğe ilk kez bir Genekurmay Başkanı, eşiyle katıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi kraliçe onuruna Çankaya Köşkü’nde verdiği akşam yemeğinde, son döneme damgasını vuran türban hassasiyeti çerçevesinde bir ilk daha yaşandı.Yemeğe, Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra eşiyle birlikte verdiği resmi bir yemeğe ilk kez bir genelkurmay başkanı eşiyle birlikte katıldı.

Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra genelkurmay başkanları, türban hassasiyeti çerçevesinde Köşk'te konuk devlet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine Hayrünnisa Gül'ün türbanlı olması nedeniyle katılmamışlardı. Genelkurmay başkanları bu yemeklere eşleri ile de gelmemişlerdi. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz için daha önce Tarabya Köşkü'nde verilen yemeğe dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt katılmıştı. Büyükanıt, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh onuruna verilen yemekte de dönemin Meclis Başkanı Köksal Toptan ile birlikte yer almıştı. Ancak bu resmi yemeklerde, ne cumhurbaşkanının ne de genelkurmay başkanının eşi bulunmuştu.

'Kraliçe ili aynı masada'

Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, bu akşam Kral Abdullah ve eşi Kraliçe Rania onuruna Çankaya Köşkü'nde bir akşam yemeği verdi. Gül ile kral ve eşi, davetlileri Büyük Resepsiyon Salonu’nun girişinde karşıladı. Yemeğe, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve eşi Neriman Kamuran Özel, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eşi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aralarında Bülent Eczacıbaşı’nın da bulunduğu iş adamları ve çok sayıda Ürdünlü iş adamı ile diğer davetliler katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise yemeğe katılmadı.

'Kraliçe'ye Köşk'ü gezdirdi'

Hayrünnisa Gül, bugün onuruna verdiği öğlen yemeğinin ardından ise Kraliçe Raina'ya Çankaya Köşkü'nü gezdirdi. Cumhurbaşkanılğı'nın internet sitesinde eşlerin görüşemeleriyle ilgili fotoğraf ve bilgi notuna yer verildi. Buna göre, Kraliçe Rania, Hayrünnisa Gül'ün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği gelişmeyi çok etkileyici bulduğunu söyleyen Rania, bu değişimin Çankaya Köşkü'ne de yansıdığını vurguladı. Daha önce ülkemize yaptığı ziyareti hatırlatan Kraliçe Rania, Çankaya Köşkü'nü tanımakta güçlük çektiğini belirtti. Hayrünnisa Gül ve Kraliçe Rania yemeğin ardından yenilenen resepsiyon salonlarını ve mutfağı gezdi. Bu sırada onurlarına verilecek resmî akşam yemeğinin hazırlık aşamalarına da şahit olan Kraliçe Rania, Bayan Gül ile birlikte bir süre mutfakta yapılan çalışmaları izledi.