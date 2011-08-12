-Gül'ün Esad'a mektubu ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu aracılığıyla Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a gönderdiği mektupta, ''Bir gün geriye baktığınızda yaptıklarınızın çok geç ve çok az kaldığı şeklinde hayıflandığınızı görmek istemem'' dedi. Gül, geçen salı günü Suriye'ye giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu aracılığıyla Esad'a, Suriye'nin içinde bulunduğu ortamdan çıkmasına ilişkin değerlendirmeleri ve çağrılarını kaleme aldığı bir mektup göndermişti. Alınan bilgiye göre, Gül mektubunda, Suriye'de akan kardeş kanının Türk insanının yüreğini sızlattığını belirtti. Suriye'nin kritik ve tarihi bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Gül, Esad'a, ''liderliğini cesaretle ortaya koyma vaktinin çoktan geldiği'' mesajını iletti. Halkın demokrasi yönündeki meşru taleplerinin samimiyet ve süratle yerine getirilmesine yönelik çağrılarını yineleyen Gül, bu durumda Suriye'deki olumsuz şartların aynı hızla iyileşeceği kanaatinde olduğunun altını çizdi. ''Değişim rüzgarlarının önünde savrulmak yerine değişimi yönlendiren bir lider olmanın Esad'ı tarihi bir konuma oturtacağını'' ifade eden Gül, ''Bir gün geriye baktığınızda yaptıklarınızın çok geç ve çok az kaldığı şeklinde hayıflandığınızı görmek istemem'' dedi.