-GÜL'ÜN EKTİĞİ SEDİR TOHUMLARI FİLİZLENDİ KAYSERİ (A.A) - 28.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, eşi Hayrünnisa Gül ile Erciyes Dağı'nın eteklerinde sedir tohumu serptiği ve fidan diktiği ''Bebek Ormanı''ndaki sedir tohumları filizlenerek, yer yer 10 santimetreye ulaştı. Çevre ve Orman Bakanlığınca geçen yıl 1 milyar 100 milyon sedir tohumu serpilen ve Kayseri'de o yıl içinde doğan her bebek için bir fidanın dikildiği Erciyes Dağı eteklerinde bulunan ''Bebek Ormanı'', yeşil dokuya bürünmeye başladı. Kayseri-Erciyes yolu 15. kilometredeki Türk Telekom Röle İstasyonunun yanında bulunan alana, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı 11 Ekim 2009'da düzenlenen törende, Çevre ve Orman Bakanlığına ait 5 adet yangın söndürme helikopteri tarafından sedir tohumu serpilmişti. Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül de elleriyle tohum serpmiş, Kayseri'de 9 Ekim 2009'da doğan Sibel Bozkurt ve Eren Yeşilçam adına fidan dikmişti. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, serpilen sedir tohumlarının yer yer 10 santimetreye ulaştığı ''Bebek Ormanı''nda damla sulama sistemi kurmak için çalışma başlattı. Alandaki yükseltiye su tankı yerleştirilerek, yağış olmadığı günlerde fidanların sürekli sulanması sağlanacak. Kampanya çerçevesinde Erciyes Dağı eteklerinin yanı sıra Tomarza ilçesi Pusatlı köyü yakınına da sedir tohumu serpilmişti. Erciyes'teki ''Bebek Ormanı'' ile Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Ağırnas beldesindeki alana 25 bine yakın fidan dikildiği belirtildi.