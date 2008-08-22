Gül'ün dünürü Sarımermer öldü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun süredir kanser tedavisi gören dünürü Abdullah Sarımermer, bu sabaha karşı Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ne bağlı Kırazlıyalı Beldesi'ndeki evinde vefat etti.



Kayseri merkezli Özipek Halıcılık Şirketi'nin sahibi olan 3 çocuk babası Abdullah Sarımermer, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Bir süredir Kirazlıyalı'daki yazlık villasında tedavisi devam eden Abdullah Sarımermer'i ziyaret etmek için 13 Ağustos günü Cumhurbuşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnise Gül uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmiş, buradan karayoluyla Kirazlıyalı'ya geçmişti. Hayrünnise ve Abdullah Gül çifti, kızları Kübra iyle evli Mehmet Sarımermer'in babası Abdullah Sarımermer'in sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan da 17 Ağustos günü Kirazlıyalı'ya giderek Abdullah Sarımermer'i ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Gül'ün damadı Mehmet Sarımermer'in babası Abdullah Sarımermer, bugün Üsküdar'daki İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi üzeri kılanacak namazdan sonra toprağa verilecek.





