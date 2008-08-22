T24 LogoT24 Logo
Politika

Gül'ün dünürü Sarımermer öldü

Cumhurbaşkanı Gül'ün uzun süredir kanser tedavisi gören dünürü Abdullah Sarımermer, bu sabaha karşı evinde vefat etti

22 Ağustos 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun süredir kanser tedavisi gören dünürü Abdullah Sarımermer, bu sabaha karşı Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ne bağlı Kırazlıyalı Beldesi'ndeki evinde vefat etti.

Kayseri merkezli Özipek Halıcılık Şirketi'nin sahibi olan 3 çocuk babası Abdullah Sarımermer, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Bir süredir Kirazlıyalı'daki yazlık villasında tedavisi devam eden Abdullah Sarımermer'i ziyaret etmek için 13 Ağustos günü Cumhurbuşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnise Gül uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmiş, buradan karayoluyla Kirazlıyalı'ya geçmişti. Hayrünnise ve Abdullah Gül çifti, kızları Kübra iyle evli Mehmet Sarımermer'in babası Abdullah Sarımermer'in sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan da 17 Ağustos günü Kirazlıyalı'ya giderek Abdullah Sarımermer'i ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Gül'ün damadı Mehmet Sarımermer'in babası Abdullah Sarımermer, bugün Üsküdar'daki İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi üzeri kılanacak namazdan sonra toprağa verilecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24