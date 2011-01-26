-GÜL'ÜN ÇEKİNCELERİ KILIÇDAROĞLU'NU MEMNUN ETTİ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, ''Sayın Cumhurbaşkanının, başkanlık sistemiyle ilgili çekincelerini dile getirmesi, doğrusunu isterseniz beni mutlu etti'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara Sanayi Odası'nın Ocak ayı Meclis Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarını sorması üzerine, ''Sayın Cumhurbaşkanının başkanlık sistemiyle ilgili çekincelerini dile getirmesi, doğrusunu isterseniz beni mutlu etti. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız çok geniş katılımla Anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini de ifade etmiş. Bu da bizi mutlu etti ama isterdik ki Sayın Cumhurbaşkanı, son değişiklikler gerçekleşmeden önce bu dileklerini dile getirmiş olsaydı. Bu bizi daha da mutlu ederdi'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, başka bir gazetecinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un açıklamalarından sonra bazı Parti Meclisi (PM) üyelerinin Batum'un istifası için PM'ye öneri getirecekleri yönünde haberler çıktığını hatırlatması üzerine, ''Bu tür haberlere inanmayın arkadaşlar'' yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Eğer seçim barajı düşerse ekonomik istikrar da bozulur'' dediğinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: ''Sayın Başbakan ekonomi bilmediği için bunu olağan karşılıyorum. Eğer ekonomi bilseydi en büyük istikrar önlemlerinin, en ciddi Anayasa değişikliklerinin koalisyon hükümetleri döneminde alındığını bilirdi. Bunu bilmediği için Sayın Başbakan'ın söylemlerini olağan karşılıyorum'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Siz seçim barajının düşmesinden yana mısınız?'' şeklindeki soru üzerine de ''Elbette, hem milletin iradesinden söz edeceksiniz. Hem yüzde 10'luk iradeyi gasbedeceksiniz. Bunun demokraside yeri var mıdır? Avrupa Birliği üyesi olma yolunda adım atıyorsunuz. Hangi Avrupa Birliği ülkesinde yüzde 10'luk seçim barajı var. Makul bir baraj yaparsınız. Diğer Avrupa ülkelerindeki kadar yaparsınız. Halkın iradesinin parlamentoya doğru yansımasını sağlarsınız. O zaman parlamento gerçekten halkın sesi olur'' dedi.