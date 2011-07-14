-GÜL'ÜN BULGARİSTAN İZLENİMLERİ TWITTER'DA ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla Bulgaristan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin ayrıntıları ve bazı fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Bulgaristan'dan dün gece döndüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, ziyaretinin önemini ''Komşu Bulgaristan ile akrabalık bağları var, kültürel bağlar var, o yüzden bu gezi benim için ayrıca önemliydi'' sözleriyle vurguladı. Geziye ilişkin bazı ayrıntıları ''Gezinin resmi temaslarını bir yana bırakıp, ilgi göstereceğinizi tahmin ettiğim bazı anılarımı sizinle paylaşmak istiyorum'' diyerek anlatmaya başlayan Gül, sayıları 1 buçuk milyona yaklaşan Müslüman Türk azınlığın cemiyet bağlarının güçlü tutabilmesi için din adamlarının büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Gül, Şeytancık bölgesini ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı: ''Bulgaristan'ın kuzeyinde Deliorman olarak bilinen bölge, Müslüman Türk azınlığın en yoğun yaşadığı yerlerden biri. Deliorman, aynı zamanda pehlivanları ile meşhur bir bölge. Koca Yusuf da gelmiş geçmiş en meşhur güreşçilerden biriydi. Koca Yusuf'un doğum yeri Şeytancık'ta heykelinin açılışını yaptık.'' Şumnu'daki Tombul Camii ve Külliyesi ile yanındaki Nüvvab Mektebi'nin, Osmanlı döneminden ayakta kalan en nadide eserlerden olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, tarih boyunca çok önemli edebiyatçılar ve din adamlarının bu külliye ve mektepten yetiştiğinin altını çizdi. Gül, Tombul Camii'nin yarıda kalan restorasyonunun TİKA tarafından tamamlanacağını bildirdi. Gül, bugün İlahiyat Lisesi olarak faaliyet gösteren Nüvvab Mektebi'nin öğrencileriyle çektirdiği fotoğrafa da sayfasında yer verdi. -''46 YIL SONRA MEMLEKETİNDE''- Cumhurbaşkanı Gül, heyetinde bulunun ilgi çekici bir ismin hayat hikayesine ilişkin ayrıntıları da anlattı. ''Şumnu Nüvvab Mektebi'nden yetişen en değerli alimlerimizden biri olan 91 yaşındaki Osman Kılıç, Bulgaristan heyetinde bizimle beraberdi'' diyen Gül, Kılıç'ın yaşadıklarını ''46 yıl sonra doğduğu şehir olan Şumnu'ya bizimle dönen Osman Kılıç, Komünist dönemde hayatının 17 yılını hapishanede geçirmiş. 'Türk casusu' suçlamasıyla idam cezası alan Kılıç'ın cezası önce müebbede çevrilmiş, ardından 'casus takası' ile Türkiye'ye gönderilmişti'' sözleriyle ifade etti. -NAZIM HİKMET ŞİİRİ- Cumhurbaşkanı Gül, Şumnu'daki Nazım Hikmet Kültür Evi'ne yaptığı ziyarete ilişkin olarak da ''Varna yakınlarındaki Şumnu'da, 'Bir vapur geçer, Varna önünden'in şairi Nazım'ın adını taşıyan Nazım Hikmet Kültür Evi'ni ziyaret ettim. Bulgaristan, Nazım'ın ilk Türkçe şiir külliyatının yayınlandığı ülkeydi. Nazım Hikmet Kültür Evi'nde bizim için hazırlanan programı dinledik'' dedi. Gül, ''Kültür Evi çıkışında 'Cumhurbaşkanı Abi, Cumhurbaşkanı Abi' diye tempo tutan çocuklar çok hoşuma gitti'' diyerek, çocuklarla çektirdiği fotoğrafı da paylaştı. Nazım Hikmet, Gül'ün, ''Bir vapur geçer, Varna önünden'' mısrasını hatırlattığı ''Vapur'' şiirini 27 Mayıs 1957'de Varna'da yazmıştı.