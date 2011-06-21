-GÜL'ÜN BAŞDANIŞMANI HATAY'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü'nün bugün, Ankara'daki büyükelçilik ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin ise yarın Hatay'ı ziyaret edeceği bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketlerine ilişkin AFAD'ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, Genelkurmay ve Diyanet İşleri başkanlıkları, Gümrük Müsteşarlığı, Kızılay ve Hatay Valiliğiyle yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Hatay Valiliğine, Suriye'den gelenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için toplam 3 milyon 750 bin TL ''Acil Yardım Ödeneğinin'' gönderildiği bildirilen açıklamada, Türkiye sınırının hemen ötesinde bulunan Suriye vatandaşlarına insani yardım faaliyeti kapsamında 17 Haziran'da başlayan gıda yardımına devam edildiği kaydedildi. Geçici çadır kentlerin, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının ziyaretine açıldığı hatırlatılan açıklamada, Suriye'den gelen ailelerin çocuklarının normal aşı takvimi güncellenerek, aşılarının Sağlık Bakanlığı ekiplerince yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'de 2 bin 649'u kadın, 2 bin 632'si erkek, 2 bin 751'e erkek çocuk ve 2 bin 686'sı kız çocuk olmak üzere toplam 10 bin 718 Suriye vatandaşının bulunduğu ifade edildi. -''HİZMETLER DEVAM EDİYOR''- Türkiye'ye giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için seyyar mutfak, banyo, tuvalet üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesislerle Yayladağı'nda 2, Altınözü'nde 2 ve Reyhanlı'da 1 olmak üzere toplam 5 geçici çadır kent oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, kurulan bin 903 çadırdan 665'inin Yayladağı, 938'inin Altınözü, 207'sinin Reyhanlı ilçelerinde bulunduğu, 93'ünün ise hizmet amaçlı kullanıldığı bildirildi. Çadır kentlerde kalanların kimlik tespitlerinin yapıldığı, geçici tanıtma karnelerinin düzenlendiği belirtilen açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarca geçici çadır kentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme ve diğer hizmetlerin verilmesine devam edildiği kaydedildi. Türkiye'de bulunan 10 bin 718 kişiden 4 bin 836'sının Altınözü, 5 bin 215'inin Yayladağı, 613'ünün ise Reyhanlı'daki geçici çadır alanlarında ikamet ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 54 kişinin ise (15'i refakatçi) hastanede bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, 21 Haziran'da gece boyunca Türkiye'ye giriş yapanlardan 204'ünün Suriye'ye geri döndüğü, ilave olarak 283 Suriye vatandaşının Türkiye'ye kabul edildiği belirtildi.