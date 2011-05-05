-GÜL'ÜN AVUSTURYA ZİYARETİ TWITTER'DA ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla Avusturya seyahatini değerlendirdi. Gül, Twitter hesabı aracılığıyla, akşam üzeri Avusturya seyahatini tamamlayarak Ankara'ya döndüklerini belirterek, ziyaretle ilgili beğendiği bazı fotoğrafları paylaştı. Seyahati sırasında gezdiği Salzburg şehrinin müzik, mimari ve kültürün merkezi olduğuna dikkati çeken Gül, ''Çankaya Köşkü yerleşkesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının kullandığı Pembe Köşk Atatürk'ün isteği üzerine Avusturyalı mimar Prof. Dr. Celemens Holzmeister tarafından tasarlanmıştır. Prof. Dr.Holzmeister önemli mimari çalışmalarını Salzburg'da gerçekleştirmiştir'' dedi. Salzburg'da büyük müzisyen Mozart'ın yaşadığı evi ziyaret ettiklerini de belirten Gül, evde Mozart'ın bestelerini yaptığı piyanodan Türk Marşı'nı dinlediklerini kaydetti. Avusturya'ya giderken ve Türkiye'ye dönüşünde, Avusturya hava sahasında iki savaş uçağının kendilerine eşlik ettiğine işaret eden Gül, o ana ilişkin bir fotoğrafı da hesabında paylaştı. -TÜRK BİLİMADAMI İLE TANIŞMA- Avusturya Cumhurbaşkanının resmi akşam yemeğinde Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi ile tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Gül, Sarıçiftçi'nin ''Madde Bilimleri''nde dünyanın en iyi 100 bilim adamı sıralamasında 14'üncü sırada yer aldığını ve bu listeye giren tek Avusturya vatandaşı olduğunu ifade etti. Gül, Prof. Dr. Sarıçiftçi ile ilgili olarak şunları yazdı: ''Kendisi plastik güneş pilleri konusunda dünyadaki ilk patent ve yayına sahip. 2008'de Avusturya'da yılın bilim adamı seçilmiş. Onun başarısını Avusturya'ya gitmeden önce bana verilen notlardan öğrenmiştim ve orada onunla beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Bir Türk vatandaşının böylesine önemli başarılar elde etmesi gurur verici.'' Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ve eşinin kendilerini uğurlarken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.