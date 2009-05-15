Gül'ün 3 mahkûmu afetti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 3 mahkûmu "sürekli sakatlık", "sürekli hastalık" ve "kocama" sebepleriyle affı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Gül, hastaneler ve Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından felçli olduğu saptanan Murat Yılmaz'ın, mesane kanseri olduğu saptanan Mustafa Varlık'ın ve çeşitli sağlık sorunları ile kocama halinde bulunduğu saptanan 85 yaşındaki Hasan Hüseyin Sevim'in durumlarının, mahkûmiyetlerinin devam etmesine izin vermediğini dikkate alarak, Anayasa'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen "sürekli sakatlık", "sürekli hastalık" ve "kocama" nedeniyle kalan hapis cezalarını kaldırdı.

