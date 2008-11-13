Gülümseyen robotla tanışın!

Hansan Robotics'in bilimcileri tıpkı insanlar gibi mimik yapabilen ilk android'i yaptı.



Jules ismi verilen robot kafası çift cinsiyetli olarak tasarlandı.



Özel bir yazılımla kontrol edilebilen Jules, insan yüzündeki hareketleri ve mimikleri kopyalayabiliyor.



Derisinin altında minik bir elektronik motor olan Jules, yüzünü ekşitebildiği gibi kameradan gözleriyle hüzünle bakabiliyor.



İnsan-Robot Etkileşimi projesi West of England ve Bristol üniversiteleri tarafından yürütülüyor.



3 robot mühendisi mimik yapan robotu 3.5 yılda geliştirdi.