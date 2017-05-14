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Yaşam

Gülümseten kayıp köpek ilanı

"Dişi, kısa, küçük..."

14 Mayıs 2017 02:22

Antalya’nın Serik ilçesinde köpeğini kaybeden hayvansever bir çocuğun kendi elleri ile çizdiği kayıp ilanı gülümsetti.

Ajanimo’da yer alan habere göre, Antalya’nın Serik ilçesinde köpeğini kaybeden bir çocuğun astığı ilan görenleri duygulandırırken gülümsetti.

Köpeğinin bir de resmini çizen minik hayvansever “Kayıp Köpek, dişi, sarı kısa” şeklinde açıklama yazarken, ilanın altına da telefon numarasını yazdı.

Görenleri duygulandıran ilanına “Bulana ödül” yazmayı da ihmal etmeyen minik hayvansever, masumluğu ile gönülleri fethetti.

 İlandaki telefon numarası konunun istismar edilmemesi için görseli sosyal medyaya yükleyen tarafından gizlenmiştir.

 

 

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