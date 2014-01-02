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Sağlık

Gülümseme hayat kalitesini artırıyor

Psikolog Kutay Ürkmen: Yapmacık bir gülümseme bile insanlarda asık bir yüzden daha iyi etkiler bırakır

02 Ocak 2014 11:01

Günümüzde birçok bilim insanları pozitif bir yaşamın, hayatı daha kolaylaştırdığını anlatıyor. Zira negatif bir ruh hali adrenalin demek.  Adrenalin ise stres ve sıkıntı. Aşırı stresin ise bedenin ve ömrün en büyük düşmanı olduğu biliniyor. Psikolog Kutay Ürkmen, insanların odağının negatiften pozitife çevrildiğinde bedenin hormon salınımlarının da hemen değiştiğini söylüyor.

Zaman gazetesinde yer alana habere göre, negatif ruh halindeki bedenin “Tehlikedesin, tehdit altındasın, dikkat…” demek için adrenalin pompaladığını, pozitifken “Her şey yolunda, rahat ol” demek üzere endorfin yani mutluluk hormonu salgıladığını belirtiyor. Psikolog Kutay Ürkmen’e göre mutluluk hormonu salgılamak için gülmeyi öğrenmek ve gülmenin vücuttaki büyüsünü hatırlamak gerekiyor. Gülümsemenin, en masrafsız hediye olduğunu dile getiren Ürkmen, şu tavsiyelerde bulunuyor: “Gülümseme; sağlık, para, pozitif enerji gibi kazanımları sayesinde kişilerin hayat kalitesini artırır. Kişinin gülümsemeyi unutmasıyla günlük hayatta yaşadığı stres daha etkili bir hal alacaktır. Gülümsemeyi, kendinizden ve çevrenizdekilerden esirgemeyin. İçten bir gülümseme, ilişkilerinizin daha samimi ve daha güven verici olmasını sağlar. Yapmacık bir gülümseme bile insanlarda asık bir yüzden daha iyi etkiler bırakır.”

 

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