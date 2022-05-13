Gülümse Kaderine dizisi ekranlara veda ediyor

Dizinin, reyting alamadığı gerekçesiyle yayından kaldırılacağı duyuldu
13 Mayıs 2022 09:30
FOX TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine için kanal yönetiminin, reyting yarışında geride kaldığı gerekçesiyle final kararı aldığı duyuldu.
Yapımını Avşar Film, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği Gülümse Kaderine dizisinin, final tarihi belli oldu. Dizi, 27 Nisan Çarşamba akşamı FOX TV izleyicinin karşısına çıkmıştı. Dizinin birçok sahnesi İstanbul ve Bursa'da çekilmişti. Ancak, havaların ısınmaya başlamasının ardından televizyon izleme oranlarının düştüğü ve dizinin reyting alamadığı öğrenildi.
Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in; senaryo yazarlığını Burcu Över’in yaptığı dizinin, 5. bölümde ekrana veda edeceği konuşuluyor.
Kadrosuyla dikkat çeken yapımda; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda rol alıyordu.