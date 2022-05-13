Gülümse Kaderine dizisi ekranlara veda ediyor

FOX TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine için kanal yönetiminin, reyting yarışında geride kaldığı gerekçesiyle final kararı aldığı duyuldu.

Yapımını Avşar Film, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği Gülümse Kaderine dizisinin, final tarihi belli oldu. Dizi, 27 Nisan Çarşamba akşamı FOX TV izleyicinin karşısına çıkmıştı. Dizinin birçok sahnesi İstanbul ve Bursa'da çekilmişti. Ancak, havaların ısınmaya başlamasının ardından televizyon izleme oranlarının düştüğü ve dizinin reyting alamadığı öğrenildi.