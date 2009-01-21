Gül'ü protesto ettiler bursları kesildi

Gül’ün Ankara Üniversitesi ziyaretini protesto eden gençlerden üçünün bursu kesildi, dokuzu hakkında da disiplin soruşturması açıldı



Radikal gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto, üniversiteli gençlere pahalıya patladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 75. kuruluş yıldönümü törenlerine katılan Gül’ü protesto eden öğrencilerden üçünün bursunun kesildiği ortaya çıktı. Rektörlük ayrıca protesto gösterisine katılan Veterinerlik ve Ziraat fakültelerindeki dokuz öğrenci hakkında disiplin soruşturması açtı.



Ziraat Fakültesi’nin 75. yıldönümü nedeniyle 30 Ekim 2008’de Dışkapı Kampüsü’nde tören düzenlenmişti. Törene Cumhurbaşkanı Gül ve Tarım Bakanı Mehdi Eker de katılmıştı. Öğrenciler Gül’ün, rektör atamaları konusundaki tutumunu protesto amacıyla kampüse gelişi sırasında oturma eylemi yapmıştı. “AKP’ye bırakma üniversitene sahip çık, AKP defol üniversiteler bizimdir” sloganları atarak eylem yapan öğrencilerden üçü gözaltına alınmıştı.

Kameraların önünde yaka paça dışarı çıkarılan öğrenciler daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Ancak söz konusu üç öğrencinin bursu kesildi. İki yıldır üniversitede yarı zamanlı çalışarak, 200 YTL burs alan öğrenciler, ayrıca yemek bursundan da yararlanıyordu. Ancak, bir süre önce kendilerine burslarının kesildiği bildirildi.



‘Uygun değilsiniz’



Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 16 Aralık 2008’de öğrencilere gönderilen yazıda, “Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi şartlarına uymamanız nedeniyle, B grubu kısmi statüde çalıştırılmanız uygun görülmemiştir” denildi.



Ayrıca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü de Ziraat ve Veterinerlik fakültesinden dokuz öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Rektörlük tarafından gönderilen yazıda, öğrencilerin 30 Ekim’deki törenlerde Cumhurbaşkanı Gül’ü protesto eylemine katıldıkları hatırlatılarak haklarında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi. Yazıda, öğrencilerin savunma yapmak üzere Rektörlük’te hazır bulunmaları istendi.

