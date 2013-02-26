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Gül'ü protesto eden 46 öğrenciye hapis

Abdullah Gül'ün Kocaeli Üniversitesi ziyaretini protesto edip tutuklanan 55 öğrenciden 45'ine hapis cezası verildi

26 Şubat 2013 22:28

Geçen yıl 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün Kocaeli Üniversitesi ziyareti sırasında protesto yapan öğrencilerden 46 kişi, 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli Üniversitesi'nin Umuttepe Kampusü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rektör Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu ile görüşürken, B Kapısı'nda toplanan bir grup öğrenci protesto gösterisi başlatmış, içeri girerek Rektörlük binasına yürümek istemişti. Öğrenciler, burada geniş önlem alan polis ekiplerinin oluşturduğu engeli aşma girişimi karşısında polis tazyikli su, biber gazı kullanarak müdahalede bulunmuştu. 55 öğrenciyi gözaltına alınmıştı.

Bu öğrencilerden 46'sı hakkında, Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 10 aydır tutuksuz yargılanan 46 öğrenci hakkında dün karar açıklandı. 46 öğrenci, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle 5'er ay hapis cezasına çarptırılırken, 'polise mukavemet' suçlamasından ise beraat etti.

Mahkeme, öğrencilere verilen hükmün açıklanmasının geri alınmasına ve 5'er yıl süre ile denetime tabi tutulmalarına karar vererek, hükümle ilgili olarak Yargıtay yolunun da açık olmasını kararlaştırdı.

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