-GÜL'Ü MISIR'DA TANTAVİ KARŞILADI KAHİRE (A.A) - 03.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçak ''ANA'' ile Mısır'a geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Kahire Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt ile öteki yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'nda Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Gül, tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Mısır ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da eşlik ediyor.