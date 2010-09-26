-GÜL: TÜRKÇE YARINLARA GÜÇLÜ BİÇİMDE TAŞINACAK ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkçe'nin bilim insanları, edebiyatçılar, eğitim kurumları, basın organları ve her şeyden önce tüm vatandaşların çabalarıyla yarınlara en güçlü biçimde taşınacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Dil Bayramı dolayısıyla Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın'a bir mesaj gönderen Gül, asırlardır nesilden nesile aktarılarak bugünlere ulaşan Türkçe'nin, dünya üzerinde çok geniş coğrafyada milyonlarca kişi tarafından konuşulduğunu ve kullanıldığını ifade etti. Türkçe'nin, söz varlığı ve kullanım alanıyla dünyanın en zengin dillerinden olduğunu vurgulayan Gül, ''Birlik ve beraberliğimizin temeli olan Türkçemiz, bizi birbirimize bağlayan, kültürümüzün kök salmasına ve nesillere aktarılmasına hizmet eden en önemli varlığımızdır. Türkçemiz aynı zamanda milletimizin özünü, gelenek ve göreneklerini, duygu ve düşüncelerini, tarihten gelen birikimlerini, değerlerini yansıtan bir aynadır'' dedi. Gül, Atatürk'ün başlattığı ve öncülük ettiği çalışmaların, Türkçe'nin gelişmesini ve zenginleşmesini sağladığına işaret etti. Atatürk'ün bizzat başkanlık ettiği ve başlangıç günü her yıl Dil Bayramı olarak kutlanan Birinci Türk Dili Kurultayı'nın; Türkçe'nin yapısı, söz varlığı ve diğer dillere olan etkisiyle güçlü bir dil haline gelmesi bakımından büyük önem taşıdığını anlatan Gül, şunları kaydetti: ''Dil Bayramı'nda, dilimizin gelişmesini, zenginleşerek bugünkü seviyesine ulaşmasını sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e, yazar, şair ve ozanlarımıza, düşünürlerimize şükranlarımı sunuyor, aramızdan ayrılanları saygı, minnet ve rahmetle anıyor, bütün vatandaşlarımın Dil Bayramı'nı kutluyorum.'' -ŞAHİN: DİLİMİZİ KORUMALIYIZ TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Güçlü ve zengin bir toplum olarak geleceği yakalamak istiyorsak dilimizi korumalı, zenginleştirmeli ve gelecek nesillere ulaştırmalıyız'' dedi. Şahin, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir milletin kültür ve gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli olgunun ''dil'' olduğunu kaydetti. Dilin insanları birbirine bağladığını, insanların birbirlerini anlamalarını ve yaşananları nesilden nesile aktarılmasını sağladığını bildiren Şahin, toplumların kendi kültür değerlerine ve farklılıklarına daha fazla sahip çıkması gerektiğini belirtti. Türkçe'nin Ortaasya'dan Kafkasya'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada toplumları birbirine yakınlaştıran, dayanışma ve kardeşliği artıran önemli bir araç olduğunu Şahin, şunları kaydetti: ''Tarih boyu sürekli gelişen Türkçemiz, zengin içeriğiyle dünyanın en köklü ve en konuşulan dilleri arasında yer almaktadır. Toplumlararası iletişimin hız kazandığı günümüzde Türkçe'nin uluslararası alanda etkin kullanımının yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Nitekim, Meclisimizin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, Türk dilinin ulusal birlik ve bütünlüğümüz açısından önemini ve dilimizin yabancı dillerin etkisinden arındırılması zorunluluğunu 'ülkesini, yüksek istikbalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır' deyişiyle vurgulamıştır.'' -KILIÇDAROĞLU: MİLLETİN ÖZÜ DİLDİR CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dilin, milletin özü olduğunu belirtti. Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu, bir kişinin soyunun, aşiretinin, ırkının ve etnik kimliğinin farklı olabileceğini ancak devletin resmi dilini, Türkçeyi herkese öğretmek, anlatmak ve gelişip güçlenmesine yardımcı olmakla görevli olduğunu ifade etti. Bunun hem Anadolu'daki birlik ve beraberliğin özü ve temeli olduğu için hem de bir milletin kültür ve gelişmişlik düzeyini gösterdiği için önemli olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, milletin özünün dil olduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu, başta 78 yıl önce Türk Dil Kurultayı toplayan ve Dil Bayramı'nı kutlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkçenin gelişmesine, yaygınlaşmasına ve bugünlere taşınmasına hizmet edenlere şükran, saygı ve sevgilerini sundu.