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Gülten Kaya'dan "Ahmet Kaya tweeti" açıklaması

Niran Ünsal attığı tweet ile 'Ahmet Kaya yaşasaydı HDP'nin ve bölücülük yapan herkesin üstünü çizerdi' demişti

18 Ağustos 2015 13:46

Şarkıcı Niran Ünsal’ın sosyal medyada paylaştığı Ahmet Kaya mesajına, Gülten Kaya’dan yanıt geldiği haberlerine Kaya'dan yalanlama geldi. Gülten Kaya, kendisi adına açılan hesabın sahte olduğunu açıkladı.

Gülten Kaya'nın, "Ahmet Kaya yaşasa ilk suratına tüküreceği kişilerden biri sendin" dediği iddia edilmişti.

Gülten Kaya Oda Tv'ye yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden Ünsal'a cevap verdiği yönündeki haberleri yalanladı. Gülten Kaya, kendisi adına açılan hesabın sahte olduğunu belirterek, “Ahmet Kaya ismi üzerinden tek resmi hesabımız vardır: AhmetKayaGam” ifadelerini kullandı.

Radikal’de yer alan habere göre; Niran Ünsal, Twitter hesabından, Ahmet Kaya'nın bugün yaşasa 'HDP ve bölücülük yapan herkesin üstünü çizeceğini' söylemiş, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da Twitter üzerinden Ünsal'a yanıt verdiği iddia edilmişti. İddiaya göre Kaya'nın Ünsal'a yanıtı şöyle: "Ahmet Kaya yaşasa ilk suratına tüküreceği kişilerden biri sendin."

Ünsal'ın mesajı ve Kaya'nın yanıtları şöyle:

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