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Magazin

Gülten Kaya'dan Serdar Ortaç'a sert cevap: Gündemim dahi olamaz

“Beni bunlarla uğraştırmayın"

26 Kasım 2015 17:09

Arkadaşlarıyla önceki akşam Etiler'de buluşan Serdar Ortaç mekân çıkışı, gelecekte bir Ahmet Kaya şarkısı söyleyebileceğini açıkladı. Konuyu öğrenen Gülten Kaya, 'Gündemim dahi olamaz' dedi

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Geçmişte yaşananlara yönelik özür dileyen Serdar Ortaç, "Pişmanım. Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ahmet Kaya'nın bir şarkısını yeni projelerimde okuyabilirim" dedi. Ortaç'ın açıklamasını öğrenen Gülten Kaya'nın tepkisi: "Aman lütfen! Dünyada neler oluyor. Beni bunlarla uğraştırmayın. Gündemim dahi olamaz." oldu

1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde Ahmet Kaya'nın "Kürtçe şarkıma klip çekeceğim" demesinin ardından sahneye çıkan Serdar Ortaç, sözlerini değiştirerek 'Padişah' şarkısını ve 10. Yıl Marşı'nı söylemişti. Salondakilerin çatal fırlatarak protesto ettiği Kaya, aynı yıl ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmış, 2000 yılında da yurtdışında vefat etmişti.

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