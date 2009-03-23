Gülten Kaya: 'Kürtçe şarkı trend oldu'

Güldünya konserinde sanatçı Aynur'un Ajda Pekkan ile yaptığı düet çok konuşuldu. Kürtçe trend haline mi geldi?



Ajda Pekkan üzerinden yola çıkarak söylemiyorum ama evet böyle bir trend var. Tarihin trendle yazılmayacağını düşünüyorum. Toplumcu gerçekçi olduğunu ifade eden insanlar üzerinden konuşuyor olsaydık samimiyeti sorgulardık. Ama Ajda Pekkan üzerinden bunu sorgulamayı doğru bulmuyorum. Sadece şarkılarını söyleyen bir insan. Bana göre, Ajda Pekkan'ın içinden gelmiştir ve söylemiştir.



Ahmet Kaya'nın yuhalandığı davette Ajda Pekkan da Onuncu Yıl Marşını ayakta söylüyormuş…



Ajda Pekkan'ın politik bir duruşu yok, bir düşünce insanı değil. Evet o davette ben de vardım ve Ajda Pekkan da vardı. Eşim sahnedeyken okuduğu şarkıya eşlik ediyordu. Ama sonrasında Onuncu Yıl Marşını da okudu. Yani biz ondan ne beklemeliyiz bilmiyorum.



'Hepimiz kardeşiz' olgusuna ne kadar inanıyorsunuz?



Ahmet'in söylediği benim de çok sevdiğim bir cümle var. Bu ülke aydınları bin yıldır kendilerine düşman ettikleri Yunanistan'la barışmak için dostluk köprüleri kuruyorlar. Ama kardeşiz dedikleri Kürt halkının dilinden hiç bir şarkı okudu mu? Bolca Rumca, İngilizce okudular ama. Türk olup da Kürtçe şarkı okuyan yoktu şu zamana kadar. O tarafa ait kültür, sanat, edebiyat karşı o kadar kapadılar ki kendilerini.



Siz TRT Şeşi de eleştirdiniz…



Benim açımdan hayatın içerisindeki bütün gelişmeler kendi iç dinamiği ile olmalı. Olgunlaşma evresini tamamlayıp kendi kendini var etmeli. Bunun itici gücü dinamikleri elbette vardır, devlette bunlardan biridir. Ama ben medya, sanat gibi alanlarda iktidarın, disipline edici olmaması gerektiğini düşünüyorum. İktidar sadece destekleyici olmadır.



Yani zayıf kalıyor…



Diyelim başörütüsü yasağı kaldırıldı. Eğer bu yasal düzenlemeye gidilmezse başka bir meclis bileşeni de tekrar yasak koyabilir. İktidar desteklesin, ben TRT Şeşi de bir adım olarak görüyorum. Şu sıralarda yayın hayatına başlayacak olan Kurd 1 de benim için heyecan verici. Bazı süreçler kendi iç dinamikleri içersinde gelişmeli ve olgunlaşmalıdır. Sağlıklı olan budur.



Reha Muhtar konuğuna Kürtçe şarkı söyletiyor…



Ama on yıl öncesinin Reha Muhtar'ı Kürtçe şarkı söylemeyi bölücülük gibi algılayabiliyordu. Bunu kendi iradeleriyle yapmıyorlar. Konjonktüre uyuyorlar.

