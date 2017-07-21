Gülten Kaya, Ahmet Kaya ve Harun Kolçak ile fotoğrafını paylaştı: Sevgili kumam, canım Harun...

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı Harun Kolçak, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğan Harun Kolçak'la ilgili Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da sürpriz bir fotoğraf paylaştı.

"Sevgili kumam, canım Harun"

Gülten Kaya, Harun Kolçak'ın kendileriyle beraber aynı masada oturduğu bir fotoğrafı, "Sevgili kumam, canım Harun; Güzelim varlığını çok özleyeceğim. Sadece sen değilsin bu dünyaya kırgın olan. Hepimizi çok kırdılar, kırıyorlar. İzlerin kalacak yanımızda ve hayatımızda. Yani, sen de kalacaksın bu tarafta..." notuyla paylaştı.