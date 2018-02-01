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Gülten İmamoğlu'nun eserleri Art Stage'de sergilendi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof

01 Şubat 2018 21:12

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten İmamoğlu\'nun eserleri, uzak doğunun en büyük sanat fuarı olarak belirtilen Art Stage\'de sergilendi.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) eski Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ressam Prof. Dr. Gülten İmamoğlu\'nun eserleri, Singapur’da gerçekleştirilen ve uzak doğunun en büyük sanat fuarı olarak belirtilen Art Stage\'de sergilendi. Art Stage\'i eşi İdil Lütem ile birlikte ziyaret eden Türkiye\'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem, Gülten İmamoğlu\'nu kutladı. 25-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda düyaca ünlü sanatçılar Yayoi Kusama, Kazuo Shiraga, Ashley Bickerton, Manolo Valdes, Fernando Botero, Alexander Calder, Anselm Kiefer\'in eserleri de yer aldı. Prof.Dr. İmamoğlu, 38 farklı şehirden 80 galerinin katıldığı organizasyonda eserleriyle Türkiye\'yi temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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