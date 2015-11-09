Gülten Akın'ın anısına: Dünya hey koca dünya, dönüyor bir ölüler ülkesine...

Barış Özkul*

“Ölümü ben ölümü ben

Tuttum uzağımda yadsıdım

Bir vida gibi sessiz kendiliğinden

O bana alıştı”



Geçtiğimiz hafta yitirdiğimiz Gülten Akın’ın şiirdeki yeri, birkaç dizeyle veya kısa bir anma yazısıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli. O yüzden burada birkaç ayırıcı özelliğine işaret etmekle yetineceğim.



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Bence Gülten Akın’ın başyapıtı 1972-75 arasında yazdığı, 79’da yayımlanan “Seyran Destanı”dır.



“Destan”a yazdığı sunuşta Celali İsyanları’nın tarihçesini, “büyük kaçgun”un yarattığı toplumsal hareketliliği; Osmanlı köylüsüne musallat olan dirlik erbabını, ümerayı, ulufelileri anlattıktan sonra 1940’lara gelir Akın. Der ki “göç nedenleri oldukça değişmiş de olsa, yoğunluğu artarak süren yeni bir göç dönemini yaşıyoruz. Göçenler, köylerin eli iş tutan gençleridir... Destanımız “Seyran”, bu büyük olgunun izlerini taşıyor.”

Seyran, bir Anadolu epiğidir; Sıvas, Hakkâri, Kars, Kırşehir, Yozgat, Salihli, Van ve oralardan kalkıp büyükşehre yerleşenlerin epiği. Türk edebiyatında göç olgusunun iç karartıcı bir istila deneyimi veya bir Anadolu güzellemesi olarak sunulduğu tarihlerde taşranın karmaşık deneyimini taşralının gözünden, güzelleme ve yergi kıskacından kurtararak anlatabilen çok az şair vardır. Akın’ın bu yeteneği neye yorulmalı? “Tanrı vergisi” bir empati yetisine mi? Deneyimle kazanılmış bir görme becerisine mi? Bir dramatik imgelem zenginliğine mi? Birbirine indirgenmesi olanaksız bütün bu öğeleri birleştiren, hüzün ile melâl arasındaki farkın ayırdına varmış incecik bir melankoliye mi?

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Yeni Eleştiri gibi akımlar, yazarların hayatlarıyla yapıtları arasında katı ayrımlar yaparlar. Bu ayrım her zaman doğru sonuçlar vermez. Gülten Akın hayatının bir döneminde epeyce Anadolu kenti, kasabası görmüş olduğuna göre folklor bilgisi ve duyarlığı dışında zihninin bir köşesinde birtakım "gerçek" imgeler de yer etmiş olmalıdır. Örneğin, başka bir düzeyde “iyi” bir şair olan Melih Cevdet’in şiirinde mitoloji yer yer kitabileşirken Seyran destanının üstüne nerdeyse sinematik bir ışık düşer.

“Van’dan Gelirik"ten:

"(…) Aşağıda ilk yazın ürküttüğü balık sürüleri

Yumurtalarını gizleyerek gövdelerinde

Irmak ağızlarına yöneliyorlar

Buluttan başlığıyla Süphan

Bir kar taneciği bile vermeden karşılık

Akşam güneşini kullanarak anlatıyor son töreni



Göl durgun ve kızıl pırıltılı

Sıvanmış Engil suyunun balıkçıları

Ağları çekiyor dalyanlardan

Kuşlar koyağında

Martılar turnalar balıkçıllar

Koca bir savaşı bitirmiş, yorgun

Beyaz sessizliğe sıralanmış

Duruyorlar (…)"

Basmakalıp bir taşra algısını boğucu bir didaktizmle dayatmak, “yok olmaya yüz tutan köylülük” gibi klişelere yaslanmak Türk düşünce dünyasında rağbet görmüş tavırlardır. Akın ise taşrayı “başkasının bıçağını kendi üstünde bileyerek”, kendi dışına çıkıp tebdil gezinerek anlatır. Böyle böyle söze ve anlatıya dayalı bir sahiciliğe varır. “Hakkari’den Gelirik”ten:

"(…) Bey oğluyum, şivan oldum

Kara keçilerinin ardında

Onun yüzünden.

Gece gece uykusuz

Çadırlarını döndüm

Sayısız kani, bulak geçtim

Yandım, soğuk sular içmedim

Geldim durdum eşiğinde

Kandırdı beni (…)



(…) Güzeldir bizim eller, ne güzeldir

Yiğittir erkeği kadını

Yürek gerek kuş uçmaz dağlarda

Hırçın kuşlarla boğuşmak için

Çılgın yazlarla sevişmek için

Boylarımız birbirine bazan dosttur, çokça düşman

Dostki, Oramari, Piryaniş

Jerki, Gerdan, Mahmuran

Hele Meyrum Ertuşi

Pusatlıdır kendi görür işini…”

Köyden kente göç karşısında sokurdanmak ve hayıflanmak yerine yeni bir kültürel alaşıma varmak istemesi, doğruculuğun değil yaşama telaşının şiirini yazması bakımından ben Gülten Akın'ı John Berger’a (Bir Zamanlar Europa'da-Domuz Toprak-Leylak ve Bayrak üçlemesindeki Berger’a) benzetiyorum (Sonraları Latife Tekin de Sevgili Arsız Ölüm’de aynı yolu izledi). Dünyanın bizim gözümüzden değil Akın’ın şiirlerine giren Kars’lı Selim’in, Hakkari’li Meyru’nun, İzmir’de Karabağlar’daki Yozgatlı bir kumcunun gözünden ve dilinden nasıl göründüğünü anlatabilmek az buz iş değildir. İçtenliksizliğe sapmadan bunun üslubunu kurabilmek başlı başına maharettir.

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Gülten Akın'ın verimli bir paradoksu '80'den sonra göç olgusundan bir tema olarak uzaklaşırken mülteciliğin (ruhen ve fiziken) şiirinde kuşatıcı bir mesele haline gelmesidir.Sevda Şiirleri’nde yer alan “Ters Çingene”, aidiyetsizliğin verdiği özgürlük duygusunun benzersiz bir anlatımıdır:

“Upuzun bir avın gümüş tilkisiyim

Irmaklar boyunca koştum karda koştum

Bıraktım kıymadım canlar azizdi

Dönüp kendimi avladım.



Hazırdı çizgiler, isteyene verdi yaşam

Hazırdı, ben onu salt masalladım.



Ters çingenesiyim güneşin, bir onu izledim

Yollar özlemden kanadı, adımı yansıdı dağlar

Ağacoldum yemişlerim silkelendi, hoşnudum

İçime yürüdü ayaklarım

Hallac kendim, Nesimiyim, öyle inandım ki

Tenimin dışına çıktım.”



"Barok"’ta mültecilik, gül ağacı gibi boylanan bir sanat yapıtıdır:



"Her mültecinin içinde bir gül ağacı boylanır

Sıcağa susuzluğa dayanıklı

Ülkesizlik tüm ülkeler sayısınca genişliktir.

Sınırsızlığa, sonsuzluğa dayanıklı.



Özlem değil hayır üzünç değil

Özleme üzünce karşı koymaydı

Ansızın ve nedensiz fırlatılıp atılmış da

Yasasız tüzesiz suçsuzluğa dayanıklı



Barok bedenine düşleri ve kuşları

Aynı incelikle yerleştirebilir

Vivaldi bir uçta Borges öteki

Çılgın kalabalığa, sinsi yalnızlığa dayanıklı

Her mültecinin içinde bir gül ağacı boylanır."



***

12 Eylül, Gülten Akın için belli ki bir kırılma anıydı. Darbeden altı yıl sonra basılan Günün Şiirleri’ne epey karamsar bir ruh hali hâkimdir. Karamsarlığını alttan alta, salt şiirin olanaklarıyla iletmek de istemez Akın. Düzyazıyla anlatılması ve algılatılması gereken bir zulüm vardır: “Bana Yeniden Gülümse”, “Mahkemede”, “Yargının Öte Yüzünde”… Bazen doğrudan doğruya oğluna seslenir.

Oysa 12 Eylül’den önce yazdığı politik şiirlerde “öfkesi” daha salim, daha dingindir. Karşı çıkışı şiirin içinde başlar, şiir ona eklenmez. “İbrahim için Söylence”, bu yönüyle çarpıcıdır:

“(…) İbrahim, Urfa’ya iner

Görür ki insanı, korkularla

yozlaşmış, kabuk bağlamıştır

tapınaklardan, putlardan.



Kırar Nemrut’un putlarını.



Buyurur Nemrut

Bir ulu ateş yakılsın

Bulunsun İbrahim

Halkının önünde ateşe atılsın

İbrahim’i uzun bir mancınıkla

Fırlatırlar ateşin ortasına



İbrahim havada bir olur

Özdeşleşir tanrısıyla



“Ey ateş soğu ve selamet ol”

Ateş soğur

Oğul, halkının gözleri önünde

Ateşe

Atlas döşeklere iner gibi iner.



O gün bugündür Nemrutlar

Ateşe ve kana sığınırlar

Ve ilk ihaneti ordan

Ateşten ve kandan görürler

Çevrilir yalımlar ve namlular

Kendi akrep bedenlerine

Halk dirilir”



***

1991’de basılan Sevda Kalıcıdır, Akın’ın 12 Eylül’den çıkışını, şiirle kavuşmasını müjdeler:



“Günlerce aylarca şiirden kaçtım

Gümüş tilkim mavi sincabımdı kovaladı beni

Işığı önüme düştü yansıdı balkıdı

Dokundu okşadı, ayağımı çeldi yolumu gözledi.”

Bundan böyle, '80' öncesinin epik-destansı ögelerine dönmez. Sevda Kalıcıdır ve Sonra İşte Yaşlandım gibi son yapıtlarında “Osman Hamdi Bey-Bir Kadının Portresi” gibi istisnaları saymazsak içe dönük bir şairle karşılaşırız. Bellek, ölüm, düş, gece, zaman gibi temalar öne çıkmıştır.

Bunları söylerken Gülten Akın’ın elli yılı aşkın süre şiir yazan, hayli üretken bir şair olduğunu da söylemek lazım. Hakkı verilerek incelendiğinde eminim bu yazıda gösterilenden çok daha fazlası gösterilecek, bambaşka hikmetler keşfedilecektir.

Bu kişilikli şairi 12 Eylül karanlığında yazdığı “Gül için İlahi” ile uğurlamak isterim:



“İnsanlar bir gülü bir senetle

değiştirmeye alıştılar

İnsanlar başka insanların hayatını

Bir hezaren sandalye midir hayat

Dizip kaldırmaya alıştılar



İnsanlar yüreği ve onuru, alıştılar…

Yelin üflediği yaprak mıdır onur

Yürek arsız otlar gibi ayak altında

Tanımıyor kimse kimseyi

Ve kendini tanımak istemiyor

İnsan tanımazsa kendini insan

Nasıl varolabilir



Bu yüzden dünya hey koca dünya

Dönüyor bir ölüler ülkesine

Susanlar şimdilik oyunun dışına düşenler

Yalnız onlar doğrulup kalkacaklar

Gün kıyamete erdiğinde”

*Bu yazı Barış Özkul imzasıyla Birikim dergisinde (8 Kasım 2015) yayımlanmıştır