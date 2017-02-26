Gültekin Uysal, üçüncü kez Demokrat Parti Genel Başkanı oldu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 12. Olağan Kongresi'nde üçüncü kez genel başkanlığa seçildi.

Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Genel Başkan Uysal ile DP Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Çınar Özen'in genel başkanlık için aday olduğu kongrede, divan başkanlığını partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş yaptı.

Faaliyet ve genel gider raporlarının okunmasının ardından Uysal, partililerin alkışları ve "Başbakan Uysal" sloganları eşliğinde kürsüye çıktı.

Uysal, Demokrat Partinin Türkiye'nin demokratikleşmesi için canını ortaya koyan, 71 yıldır her türlü iftira ve kumpasa göğüs gererek ayakta kalabilmeyi başarmış büyük bir parti olduğunu söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumun kaygı verici olduğunu iddia eden Uysal, 15 Temmuz'dan bu yana yıllardır unutulan ve belleklerden silinmesi gereken "Darbe, OHAL, KHK" gibi birçok kavramla yeniden karşılaşıldığını belirtti.

15 Temmuz'da milletin demokrasi uğuna canını vatanına siper ettiğini dile getiren Uysal, "15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimi rahmetle ve minnetle anmadan edemeyeceğim. 71 yıl önce bu davanın kutlu yürüyüşünü başlatanların 27 Mayıs sonrası yürüdüğü gibi bu şehitlerimizi de bu milletin kanlarıyla, canlarıyla vatan toprağının hamuruna karışanlara bir kez daha borcumuzu ifade ediyorum. Sizlere çok şeyler borçluyuz şehitlerimiz" şeklinde konuştu.

"Hayır diyoruz"

Uysal, milletin büyük bir sınavdan geçtiğini, Demokrat Partililer olarak bu sınavda seslerini yükselteceklerini kaydederek, "Demokrasiyi sandığa hapsederek sadece oy vermenin demokrasinin temel koşulu olduğunu düşünen, ifadeye tahammül edemeyen, muhalefeti yerle bir etmenin planlarını yapan bu gayrete hep beraber 'Hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mevcut yönetim maalesef partimizi çıkmaza sokmuştur"

Özen de 26 Şubat'ın sadece Demokrat Parti için değil, tüm ülke sathında önemli bir gün olduğunu ifade ederek, demokratların siyaset sahnesine çıkma vaktinin geldiğini söyledi.

Meydanlara çıkarak siyaset yapmak isteyen partililerin atıl tutulduğunu öne süren Özen, "Sizin önünüzü tıkıyorlar. Bunu geri döndürmenin yolu bugün 'Kırat'ın süvarisini değiştirmekten geçer. Partinin büyük sorunları varken mevcut yönetim maalesef partimizi çıkmaza sokmuştur. Mevcut genel başkanımız 5 yıldır partiye liderlik ediyor. 5 yılın sonunda ortada duran şey 60 bin oy. Partimiz, 70 yıllık çınarımız 5 yılın sonunda sıfır oy alıyor. Mevcut genel başkanla devam etmek mağlubiyete teslim olmak demektir " değerlendirmesinde bulundu.

Özen, partinin çok büyük bir mali kriz içinde olduğunu belirterek, siyasi başarı elde edilmediği takdirde hiçbir mali imkanın yaratılamayacağını anlattı.

Konuşmaların ardından sandık başına giden 852 delege, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kurulan sandıklarda oy kullandı. 843 geçerli oyun 705'ini alan Gültekin Uysal, 3'üncü kez genel başkan oldu.

Kongreye ANAP'ın eski Genel Başkanı Salih Uzun, eski bakanlardan Mehmet Gazioğlu, Hasan Ekinci ile ANAP ve Doğru Yol Partisinden (DYP) milletvekilliği yapmış isimler katıldı.