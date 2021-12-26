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Gültekin Uysal: Siyasetlerini Merkez Bankası üzerinden ‘dolar yolsuzluğu’ ile finanse ediyorlar

26 Aralık 2021 08:53

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Eskiden belediyeler üzerinden ‘imar yolsuzluğu’ ile siyasetlerini finanse ediyorlardı; artık o yetmiyor, Merkez Bankası üzerinden ‘dolar yolsuzluğu’ ile finanse ediyorlar. Durmak yok, soymaya devam!” ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal, AKP'nin siyaseti finanse etme usulünün imar rantından dolar rantına kaydığını iddia etti.

Sosyal medya paylaşımında “AKP’nin siyaseti finanse etme usulü değişti; imar rantından dolar rantına…” vurgusunda bulunan Uysal, “Eskiden belediyeler üzerinden ‘imar yolsuzluğu’ ile siyasetlerini finanse ediyorlardı; artık o yetmiyor, Merkez Bankası üzerinden ‘dolar yolsuzluğu’ ile finanse ediyorlar. Durmak yok, soymaya devam!” ifadelerini kullandı.

‘Döviz Garantili Mevduat'

Daha önceki paylaşımlarında iktidarın mevduat düzenlemesinin ‘Faize faiz denilmeyecek bir anlayış' olduğunu savunan Uysal, düzenlemeyi “Bundan böyle faize faiz denilmeyecek anlayışıyla ‘Döviz Garantili Mevduat' düzenlemesi tam da şu hikayeyi akla getiriyor… -Katır'a sormuşlar ‘baban kim' diye… -Katır, ‘eşek' diye cevap vermekten utanmış ‘at, dayım olur' demiş…” şeklinde yorumlamıştı.

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