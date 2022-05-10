Gültekin Uysal: Cumhurbaşkanı adayı düşük profil biri olmaz; niçin Kemal Bey, Meral Hanım olmasın?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak konuştu ve sığınmacılar gündemini değerlendirdi.

Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Uysal ile yaptığı görüşemeye yer verdi.

Uysal, "Cumhurbaşkanı adayı önemli. Siyasi karakter ön plana çıkmalı, bir lider aday olmalı. No name, düşük profil biri olmaz. Hem yenecek hem süreci yönetecek. (Bu isim Kılıçdaroğlu mudur?) Bu mücadelede bu noktaya gelindiyse en büyük emek Kemal Bey’indir. Niçin Kemal Bey olmasın? Niçin Meral Hanım olmasın? Masanın önceliği bence güçlü aday ve kadro ile yürütmeye talip olmaktır" dedi.

Uysal, kiracısı olduğu evin sahibinin Afganistan kökenli bir kişi olduğunu söyledi. Uysal, “Suriyelilerin geri dönmesi için iklim değişikliğine ihtiyaç var. İktidar değişmeli” dedi.

Uysal, son dönemde siyasetin ana tartışma konusu haline gelen sığınmacılar hakkında "Türkçe öğreteceksiniz. Bazen itiliyorlar, eleştiriliyorlar diye öfke duyuyorlar. Buna acil bir çözüm bulunmalı. Yoğun göç altındayız. Bunların arasında gerçekte kimler var bilinmez. Ama cadı avı gibi Suriyeli avı da yapmak olmaz. Küçük bir kıvılcım büyük bir sorun yaratabilir. Türkiye, Suriyelileri burada tutarak bir defa Suriye’nin demografik yapısını bozuyor. Kayıtdışı bir çalışma alanı oluştu. Konut üzerinden vatandaşlık satılması ise bizi incitiyor. İşin özü tabii ki yanlış Suriye politikası. Türkiye, Moskova ve Tahran üzerinden değil, doğrudan Şam rejimi ile ilişki kuracak." dedi.