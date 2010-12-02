-GÜLTEKİN: ERDOĞAN'IN BANKA HESAPLARININ ADRESİ REMZİ GÜR ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin, ''Tayyip Erdoğan'ın banka hesaplarının adresi Remzi Gür'' iddiasında bulundu. Gültekin, İP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında Wikileaks adlı internet sitesinde ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında hesabı bulunduğu yönündeki iddiaların doğru olduğunu'' ileri sürdü. İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'e 5 yıl önce gönderilen ve ''Başbakan Erdoğan ile ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman arasında geçtiğini öne sürdüğü görüşmeyi bu duruma kanıt olarak sunan Gültekin, ''Olay ispatlanmıştır çünkü bizzat ABD Büyükelçisi Edelman, bu sırdaş hesap bilgisini veriyor'' dedi. Başbakan Erdoğan ile Remzi Gür arasında geçtiğini iddia ettiği bir ses kaydını da basın mensuplarına dinleten Gültekin, ''Tayyip Erdoğan'ın kişisel ödemelerini Remzi Gür yapıyor. Tayyip Erdoğan'ın banka hesaplarının adresi Remzi Gür. Tayyip Erdoğan, Remzi Gür, telefonda 'Sümeyye'ye 20-25 yolla' dediği miktarı hangi banka hesabına ödedi? Remzi Gür, ABD'deki çocuklarının öğrenim giderlerini hangi banka hesabından karşılıyor? Yurt dışında kendi üzerine veya mutemetlerinin adına açtırdığın kaç banka hesabı var?'' iddialarında bulundu. -İŞADAMI REMZİ GÜR: ''İFTİRADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL''- İşadamı Remzi Gür, İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin'in iddialarıyla ilgili, ''Böyle bir ispat olmadan bunları söylemek hangi insanlık ölçülerine yakışır'' dedi. Gür, Gültekin'in iddialarıyla ilgili yargı yoluna başvuracağını belirterek, ''Başbakan ile aramızdaki ilişkilerle ilgili seneler evvel bir açıklama yaptık. Onlar aklına her estiği zaman bu iftira kampanyasını devam ettiriyorlar. Bu iftiradan başka bir şey değildir'' ifadesini kullandı. Bu iddiaları dile getirenlerin ellerinde bir kanıt olmadığını vurgulayan Gür, ''Birine iftira edilirken önüne ispatı da konulmalıdır. Böyle bir ispat olmadan bunları söylemek hangi insanlık ölçülerine yakışır'' dedi. Böyle bir işin içinde olmalarının mümkün olmadığını belirten Gür, ''Başbakan'ın gizli kasa tutmasına ihtiyaç mı var? Bu iddialarla uzaktan yakından alakamız yok. Başbakan'ın da böyle bir şeye ihtiyacı yok'' vurgusu yaptı.