Gültekin Avcı 9 ay sonra tahliye edildi

Selam Tevhit'e davasının bugün biten duruşmasında gazeteci Gültekin Avcı ve polis memurları M.Yasin Akyar ile Sinan Karataş tahliye edildi.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Gültekin Avcı, 9 aydır cezaevinde bulunuyordu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki kapalı duruşmaya, sanıklar ile avukatları katıldı. Daha önceki celselerde verilen ara karar gereği kapalı yapılmasına karar verilen ve bir haftalık süre boyunca bugün üçüncüsü yapılan duruşmada, 10 bin 529 sayfalık iddianamenin okunmasına devam edildi.



Bugünkü duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık ve sanık avukatlarının talepleri alındı. Söz alan tutuklu sanık ve avukatları, tahliye kararı verilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Gültekin Avcı, Muhammet Yasin Akyar ve Sinan Karataş'ın tahliyesine hükmetti.



Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, sanıklardan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Serdar Bayraktutan hakkında ise yakalama kararı çıkardı. Duruşma, 2-3-4 Ağustos'a ertelendi.