Gültan Kışanak'tan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine taziye ziyareti

DBP Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK tarafından bombalı araç düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Yıldırım ailesine taziyeye gitti. Bir aile yakını taziyede heyete selam verilmediğini, ikramda bulunmadığını anlattı, heyete tepki gösterdi, "Bugün buraya geldiler ve cevaplarını aldılar" dedi. Belediye yetkilileri ise 'Taziyede bir sıkıntı yaşanmadı' açıklaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı DBP’li Gültan Kışanak, Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat ve yine DBP’li belediye meclisi üyeleri, çarşamba günü Sur ilçesinde PKK’nın bomba yüklü araçla polis servis aracına yönelik saldırısında yaşamını yitiren 5 kişilik aile için taziyede bulundu. Kışanak ve yanındakiler 3 yakınları Gebze’de toprağa verilen Yıldırım ailesinden Ergani’nin Ortayazı Köyü’nde defnedilen 55 yaşındaki Behiye Yıldırım ve kızı 23 yaşındaki Derya Yıldırım’ın, Ergani Belediyesi’ne ait taziye evinde yakınlarına başsağlığı diledi. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde Kışanak ve yanındakilerin ziyareti 3 fotoğrafla birlikte şöyle yer aldı:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, Bağlar Belediyesi Eş Başkanı Birsen Kaya Akat, Meclis Üyeleri, Bağlar Belediyesi çalışanları, geçtiğimiz çarşamba günü merkez Sur ilçesindeki polis servis aracına yönelik saldırıda yaşamını yitiren Behiye ve Derya Yıldırım’ın Ergani’deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Behiye Yıldırım’ın Bağlar Belediyesi’nin çalışanı olması nedeniyle, çok sayıda belediye çalışanının da katıldığı ziyarette ailenin acısını paylaşan Kışanak, barış temennisinde bulundu. Ergani ilçesinde Belediye yas evinde, Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve beraberindeki Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, Meclis Üyeleri, Bağlar Belediyesi çalışanlarını Behiye ve Derya Yıldırım yakınları karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Türk bayrağının asılı olduğu taziye evinde Behiye ve Derya Yıldırım’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Behiye Yıldırım’ın Diyarbakır’ın merkez Bağlar Belediyesi’nde çalışırken bu yıl emekli olduğu öğrenildi."

Ailenin yakını: Tepki gösterdik, taziye evini boşalttık

Gazetecilerin bulunmadığı bu ziyarette daha sonra taziye sahiplerinin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ve yanındaki heyete selam vermediği, ikramda bulunmadığı ve tepki gösterdiği açıklaması geldi.

Saldırıda yakınlarını kaybedenler adına açıklama yapan Hasan Bozdoğan, HDP heyetinin telefon açarak taziyeye gelmek istediğini illettiğini, ancak kendilerinin bunu kabul etmediğini söyledi.

Bozdoğan, "Bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ve beraberindekiler 15 araçla taziye yerine geldiler. Biz onlara ilgi göstermedik. Taziye evini boşalttık. Hiç bir ikramda bulunmadık. Bunlar hangi yüzle buraya geliyorlar. Yapacakları siyasete lanet olsun. Bir de taziyeye geliyorlar. Başsağlığı dilemelerine gerek yok, istemiyoruz. Şehitlerimizin ruhu için biz ne gerekiyorsa yapacağız. Ergani halkı olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Birinci hedefimiz buradaki belediyeyi onlardan almak. Belediyeyi emin ellere teslim etmek. Ergani halkı olarak onlara hiçbir zaman meyil vermeyeceğiz. Bizim bir tek bayrağımız var. O da Türkiye bayrağı, tek vatan, tek millet, tek bayraktır. Milletvekilleri ile beraber gidip bombaların önünde beklesinler, 'Biz halkımız için kendimizi havaya uçuracağız' desinler. Biz o zaman inanalım ki onların siyaseti gerçektir.Kadınların taziye yerine de gitmek istediler. Onlara müdahale ettiler. 'İstemiyoruz sizi, canımız yanıyor' dediler. Ben de onlara tepki gösterdim" dedi. Bozdoğan, "Türk bayrağını ve vatanını sevmeyenleri taziyemizde görmek istemiyoruz" diye konuştu.

Belediye “Tepki yoktu” dedi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise taziyeye gidilmeden ailenin bilgilendirildiğini ve ziyarette taziyenin gereğinin yerine getirildiğini ve herhangi bir tepki ve tartışmanın söz konusu olmadığını söyledi.