Gültan Kışanak'a grev davası; 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Diyarbakır Sur'da yaşanan çatışmalar döneminde belediye çalışanlarının iş bırakması nedeniyle, yerine kayyım atanan Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve 10 belediye yöneticisi hakkında belediyelerde grev gerçekleştirdikleri nedeniyle 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Yöneticilere “örgüt üyeliği” iddiası yöneltiliyor.

Diyarbakır Sur’da yaşanan çatışmalar döneminde gerçekleştirilen iş bırakma eylemlerinde, ‘belediye otobüslerinin çalışmaması ve temizlik hizmetlerinin aksatılması’ gerekçesiyle yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Kayapınar Belediye Başkanı M. Ali Aydın, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Sevinç, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bolkan, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdulhalik Ağabeyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hikmet Altuğ ile birim amirleri Remzi Dede, Ramazan Gökmen ve Fahri İsmailoğlu hakkında müfettiş raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma tamamlandı.

İki yıl önce başlatılan soruşturma yerel seçimlere doğru davaya dönüştürüldü. Savcılık iddianamesi, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Gazete Duvar'ın Jinnews'i kaynak gösterdiği haberine göre İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin soruşturmalarında ilçe emniyet müdürleri, belediye yöneticileri aleyhine ifade verdi. Bazı belediye otobüslerinin yakıması, temizlik araçlarına el konulması ve sokaklara barikat kurulması gibi nedenlerin hizmetleri aksattığı yönündeki belediye savunmaları ise dikkate alınmadı.

Söz konusu davada, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve belediye yöneticileri hakkında ‘örgüte üye olmak’ iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.