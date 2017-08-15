Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel davasında polis, duruşma salonuna silahla girdi; avukatlar çekildi

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’in tutuklu yargılandığı davanın üçüncü duruşması salona izleyicilerin alınmaması ve polislerin duruşma salonuna silahla girmesi üzerine avukatların tepki olarak çekilmesinin ardından ertelendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in tutuklu yargılandığı 3’üncü duruşmasında avukatlar, içeri izleyici alınmaması ve polislerin duruşma salonuna silahla girmesine tepki göstererek duruşmadan çekildi. Duruşma, başlamadan ertelendi.

DİHABER’in aktardığına göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in tutuklu yargılandığı ve “güvenlik” gerekçesiyle Malatya’da görülen davanın 3’üncü duruşması Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmada çok sayıda avukat ise hazır bulundu.

"Bizi içeriye almayacaksınız duruşma da görülmesin"

Saat 14.00’da başlaması gereken duruşma 1 saat geç başladı. Mahkeme salonunun uygun olmadığı gerekçesiyle mahkeme başkanının talimat verdiği bu nedenle izleyici alınmadığı bildirildi. Bunun üzerine Tuncel’in babası Fahrettin Tuncel, “Bizi içeri almayacaksanız duruşma da görülmesin” diyerek tepki gösterdi.

Duruşma ertelendi

Avukatlar mahkeme heyetiyle görüşerek izleyicilerin alınmaması halinde duruşmadan çekileceğini belirtti. Avukatlar aynı zamanda polislerin mahkeme salonuna silahlı olarak gelmesine tepki gösterdi. Mahkeme heyeti izleyici almayacağını belirtmesi üzerine avukatlar duruşmadan çekildi.

Avukatların çekilmesiyle duruşma 15 Eylül’e ertelendi.

385 yıl hapis isteniyor

Tuncel ile Kışanak, toplam 385 yıl hapisle yargılanıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kışanak için “Örgüt kurmak ve yönetmek”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak” ve 41 kez “Örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla 240 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Tuncel hakkında ise “Örgüte üye olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlarından 145 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.