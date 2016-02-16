Gültan Kışanak, Star'ı yalanladı: Halkın aklıyla alay ediyorsunuz!

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bugün Star gazetesinde yer alan, 'PKK Kışanak’ı bodruma hapsetti, DBP’li Kışanak’a PKK ayarı' başlıklı haberler hakkında açıklama yaptı. Kışanak, "77 gündür hiç kimsenin girişine izin verilmediği bir bölgeye ve mahalleye gitmiş olduğumu iddia edip halkın aklıyla alay ediyorsunuz" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre Gültan Kışanak'ın açıklamaları şöyle:

"Birincisi, gazetede şahsımla ilgili yer alan iddialar tamamen yalandır. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, çatışmaların olduğu ve kimsenin giremediği Sur’a ne gittim ne de gitmem mümkündür. Ne kimse tarafından alıkoyuldum ne de tehdit edildim. 77 gündür hiç kimsenin girişine izin verilmediği bir bölgeye ve mahalleye gitmiş olduğumu iddia edip halkın aklıyla alay ediyorsunuz. İkincisi, günlerdir söz konusu gazete ve havuz medyasında, şahsım ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğine yönelik yalan haberler yapılmaktadır. Gazetecilik ahlakı ve etik ilkeleriyle uyuşmayan, iftiralarla itibarsızlaştırmaya, hedef göstermeye, müdahale için zemin oluşturmaya yönelik bu yalan ve iftira bültenlerine gazetecilik demek gerçekten mümkün değildir. Üçüncüsü, Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayan, 'devleti de nasılsa tüm organlarıyla ele geçirdim, bana kimse dokunamaz, istediğim kişiye ve kuruma istediğim iftirayı atar, yargısız infaz ederim' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dördüncüsü; 'Gerçekler karanlıkta kalmayacak' sloganıyla yıllarca gazetecilik yaptım. Doksanlı yılların bütün gerçeği büyük ölçüde gün yüzüne çıkmıştır. Hiç kimse kendi yalanıyla kendisini kandırmasın. Bugünün gerçekleri de er ya da geç açığa çıkacaktır."