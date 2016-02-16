Star: PKK, Gültan Kışanak'ı bodruma hapsetti

İktidara yakın Star gazetesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın, PKK'lılar tarafından 6 saat bir bodrumda tutulduğunu öne sürdü. Gazetenin manşetinde yer alan haberde, Gültan Kışanak'ın PKK'lılara "halk destek vermiyor, vazgeçin" dediği ileri sürüldü. Haberde ayrıca, PKK'nın dağ kadrosundan gelen kişilerle tartıştığı öne sürülen Kışanak'ın, Sur'dan ayrıldığı iddia edildi.

Kemal Gümüş'ün "PKK Kışanak'ı bodruma hapsetti" başlığıyla yayımlanan (16 Şubat 2016) haberi şöyle:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Sur’da PKK’lılara gidip, “Halk destek vermiyor, vazgeçin” dedi. Öfkelenen teröristler, Kışanak’ı 6 saat bodrumda tutup ölümle tehdit etti.

Sözde öz yönetim ilan eden PKK'nın talimatı, HDP ve DBP'li belediyelerin desteğiyle Diyarbakır'ın Sur, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde çukur kazarak, barikat kuran teröristlere halkın destek vermemesi, örgüte büyük bir darbe vurdu. Çukur siyaseti hezimete dönüşen HDP ve DBP'liler, PKK'lı teröristleri kurtarmanın derdine düştü.



Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) isteğiyle Sur'a giderek artık köşeye sıkışan teröristlerle görüşen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, ''Halk bize destek vermiyor. Kaybettik. Artık vazgeçin, boşuna ölmeyin'' dedi. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.





6 saat tutuldu



Kandil'den, ''Çekilmenizi isteyen olursa vurun'' talimatı alan teröristler Kışanak'ı, görüştükleri bodrumda yaklaşık 6 saat rehin tuttu. Ölümle de tehdit edilen Kışanak, PKK'nın dağ kadrosundan gelen teröristlerle tartışarak Sur'dan ayrıldı.

Teröristler Kışanak'a ''Belediye başkanları olarak siz halkı ikna edin. Bize destek olmak için sokağa çıksınlar'' mesajı verdi. DTK Eş Başkanı Hatip Dicle'nin de benzer bir girişimde bulunduğu, ancak netice alamadığı öğrenildi."