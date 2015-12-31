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Gültan Kışanak hakkında 'özerklik' soruşturması

Kışanak, “Devlet gelir benim belediye başkanımı gözaltına alırsa ben de özerklik ilan ederim tabii ki” diye konuşmuştu

31 Aralık 2015 00:15

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak hakkında 'özerklik'le ilgili açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

19 Ağustos’ta Demokratik Bölgeler Partisi üyesi bir grubun Sur Belediyesi önünde yaptığı eylemin görüntü kayıtlarını inceleyen Diyarbakır Başsavcılığı, Kışanak hakkında, “Devlet gelir benim belediye başkanımı gözaltına alırsa, ben de özerklik ilan ederim tabii ki” açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Soruşturma; “terör örgütü propagandası yapmak”, Türk Ceza Kanunu’nun 302. maddesi gereği “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak” gerekçeleriyle yürütülecek.

Diyarbakır’da, 19 Ağustos’ta Sur Belediye Başkanı Seyid Narin ve Silvan Belediye Başkanı Yüksel Bodakçı’nın da bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı operasyona tepki için düzenlenen eyleme katılan Kışanak, burada yaptığı açıklamada, “Devlet gelir benim belediye başkanımı gözaltına alırsa ben de özerklik ilan ederim tabii ki” ifadelerini kullanmıştı. 

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