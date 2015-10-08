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Gültan Kışanak'a terör örgütüne üye olmak iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemi

Kışanak hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

08 Ekim 2015 20:04

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Eski Milletvekili Kışanak hakkında Diyarbakır Cumhuriyet  Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edildi.

İddianamede,  Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evde ele geçirilen dokümanın incelendiği,  bu bilgiler doğrultusunda Kışanak'ın KCK'nın Demokratik Özgür  Kadın Hareketi'nde aktif görev aldığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın evinde ele  geçirilen harddiskin de incelendiği ifade edilerek, PKK yöneticisi Sabri Ok'un, aralarında PKK üyeliği iddiasıyla 23,5 yıl hapis yatan Ali Oruç, Gültan Kışanak ve HDP Eş Genel  Başkanı Selahattin Demirtaş'a görev talimatı içeren mektup gönderdiğinin belirlendiği iddia edildi.

Vatan'daki habere göre, iddianamede,  mektuba ilişkin şu bilgilere yer verildi:

 "(İkram Ersöz) Bu arkadaşın ciddi bir araştırma ve soruşturmaya tabi  tutulmadan, yargılanmadan cezalandırıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle İkram  Ersöz'ün infaz edilmesinin haksız bir uygulama olduğu sonucuna varılmıştır. Bu  arkadaşın onurunun iade edilmesi ve ailesinden özür dilenmesi gerekmektedir.  Olayın bir biçimde yaşanmış olmasından dolayı üzüntümüzü belirtmek istiyoruz.  Bilindiği gibi bu mücadelede verdiğimiz binlerce şehidin bir kısmı da ne yazık ki  bu tür olaylar sonucu yaşanmıştır."

İddianamede, söz konusu mektupta "KCK'nın, yürüttüğü soruşturma  neticesinde Ersöz'ü suçsuz bulduğu ve haksız yere infaz edildiğinin anlaşılması  üzerine 'iadeiitibar' için hazırlanan mektubun ailesine götürülmesi amacıyla  Kışanak, Oruç ve Demirtaş'ın da aralarında olduğu 2-3 kişilik grubun  görevlendirilmesi talimatı verdiği" öne sürülerek, "Bu dokümanlardan açıkça belli  olduğu gibi, Kışanak'ın KCK/TM yapılanması içinde örgütsel faaliyetlerde  bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.
 

'Örgüt mensuplarının yaptığı görüşmelerde adının geçtiği tespit  edildi'



 İddianamede, Yenişehir ilçesinde bir evde yapılan aramada hakkında  soruşturma yürütülen bir şüphelinin ikametgahında ele geçirildiği belirtilen dokümana ilişkin  de şunlar kaydedildi:

 "Bu dokümanda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları ile  KCK/TM Yerel Yönetimler Komisyonunca gerçekleştirilen Yerel Yönetimler  Konferansı'na katılanların isimleri yer alıyor. Şüpheli Kışanak'ın da  milletvekili olarak bu listede ismi geçiyor. PKK terör örgütü adına Türkiye'de  faaliyet yürüten KCK/TM yapılanması içinde bulunan örgüt üyelerinin  faaliyetlerini yürüttükleri, 'yerel yönetimler bürosu' olarak adlandırılan yerde  mahkeme kararlarıyla yapılan ortam dinlemesinde, örgüt mensuplarının değişik  tarihlerde yaptığı görüşmelerde şüpheli Kışanak'ın adının geçtiği tespit edildi.

 Buna göre, PKK/KCK terör örgütü elebaşının yatmakta olduğu cezaevinde  kötü muamele gördüğü gerekçesiyle ülke genelinde terör örgütü mensuplarınca  gerçekleştirilen toplumsal olayların Diyarbakır'daki organizatörlerinden  birisinin de Kışanak olduğu anlaşılmıştır."

 

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