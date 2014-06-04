Gültan Kışanak: Eylemci ailelerin bazıları Diyarbakırlı değil, bir organizasyon var

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, çocukları PKK'ya katılan ailelerin eylemine belediye ekiplerince müdahale edildiği iddialarını reddederek, çocukların hala dağa gittiğini ve dağın neden hala bir seçenek olduğunun sorgulanması gerektiğini söyledi. Kışanak, "Diyarbakırlı olmayan aileler var. Kalacak yer ayarlamak istiyoruz, ‘Kalacak yerimiz var’ diyorlar. Bir organizasyonun varlığından da söz etmek zorundayım" dedi.

Kışanak ayrıca, “Beni gerçekten sorumluluğa davet etmek istiyorlar ama müzakere sürecinde yer almak istiyordum. Bizzat başbakan müzakere sürecinde yer almamı engelledi” dedi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Kışanak, Başbakan Erdoğan'ın Kürt siyasetçileri kast ederek "Çocukları ABD'de okuyor" sözlerine de kendi kızının yaşadıklarını anlatarak yanıt verdi. İşte Kışanak'ın açıklamaları:

Eylemi yapan aileler ayrıldıktan sonra belediyemizin önünde çalışmalar başlattık. Çalışma başlattığımız saatte belediyemizin önünde herhangi bir aile yoktu. 8.30 sıralarında çalışmamızı başlattık, saat 9.30,10.00 sıralarında telefonlar açılarak aileler oraya getirildi. Yeni bir grup tertipleyip oraya getirilmek için çaba sarf edildi. Bunu Türkiye'nin bilmesi lazım.

‘Aralarında Diyarbakırlı olmayan aileler var’

Hiçbir kadına böyle bir şeyi yakıştırmam. Mutlaka içinde bir acısı vardır. Bir nedeni vardır. Durduk yere kimse bir yere gitmez. Bütün aileleri ayırarak konuşmak istiyorum. Gerçekten kendiliğinden çocuğu için çare aramak isteyen aileler vardı. Biz onlara ilgi ve nezaket gösterdik. Onlar kendi istekleriyle eyleme son verdiler. Sonraki durum için bunu ne yazık ki söylemek durumundayız. Diyarbakırlı olmayan aileler var. Kalacak yer ayarlamak istiyoruz, ‘Kalacak yerimiz var’ diyorlar. Bir organizasyonun varlığından da söz etmek zorundayım.

‘Müzakerelerde yer almamı başbakan engelledi’

Sayın Başbakan bu çözüm sürecini sürüncemede bırakıyor. Annelerle ilgili zerre rahatsızlığımız yok. Bir annenin evladından ayrılmasının en kadar zor olduğunu ben de biliyorum. Kimse annelerin duygularıyla lütfen oynamasın. Bu bir yol değil. Sayın Başbakan beni kınıyor. Kınayabilir ama önce dönüp kendisine baksın. 12 yıldır iktidarda ama hala dağ bir yoldur. Hala dağa gidiyorlar. İnsanlar niye dağa gidiyor diye kendisine sorması gerekirken bana niye siyaset yapmıyorsun diye soruyor. Benim için oradaki her annenin acısı acımdır. Beni gerçekten sorumluluğa davet etmek istiyorlar ama müzakere sürecinde yer almak istiyordum. Bizzat başbakan müzakere sürecinde yer almamı engelledi.

‘Çocuklar dağa gidiyorsa herkes düşünmeli’

Öcalan süreci koparmamak için topluma pozitif mesajlar gönderiyor. Ama henüz bu gerilimi azaltacak somut bir öneri yok. Sayın Başbakan'a düşen, gerilimi azaltacak pozitif bir dil kullanmaktır. Gelsinler hep beraber gayret edelim dağın yolunu kapayacak somut adımlar atalım. Çocuklar bile dağa gidiyorsa herkesin düşünmesi lazım. Bu seneki katılımlar içinde daha çok çocuklar varsa bu büyük bir problemdir bunu sorgulamamız lazım.

Başbakan’ın ‘çocukları ABD’de okuyor’ sözleri

Bir taraftan çocukların mağduriyetinden bahsedip, insanların çocuklarını siyaset konusu yapmak kadar pespaye bir şey olmaz. Bizim çocuklarımızın nasıl yaşadığını herkes çok iyi biliyor. Benim çocuğum Türkçe bilmeden okula başladığı için bunalıma girdi, konuşmayı reddetti. Ana sınıfından almak psikiyatri tedavisi almak zorunda kaldı. Üniversiteyi burslu kazandı, okulun genel sekreteri, ‘Annenin BDP milletvekili olduğunu söylemezsen seni idare ederiz’ dedi. Kızım ağlaya ağlaya okuldan çıktı, okulu reddetti. Sayın Başbakanın yürüttüğü kampanyalar nedeniyle kızım evinde oturamadı. Çocuklarının pırlantalarını, ABD seyahatlerini herkes biliyor. En son konuşması gerekenler konuşuyor. Çocuklar üzerinden siyaset yapmasınlar. Bunu yapacaklarsa bu kendilerini vuracak bir konudur.