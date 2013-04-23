Gültan Kışanak: Hepimizin çocuklara özür borcu var

BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, Meclis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için konuşma yaptı. Kışanak, "Çocuklarımızı katletmeyecek bir yönetim anlayışı bu ülkeye gelsin istiyorum. Hepimizin çocuklara özür borcu var. Çocuklarımıza umutlarının gerçek olduğu mutlu yarınları vermek zorundayız" dedi.

Kışanak'ın konuşması şöyle:

"93. yılında bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İlk meclis çoğulculuk esasıyla oluşturuldu. Biz kavramının kavramadığı hiç kimse kalmadı. Eşit ve özgür bir yaşam için kader birliği yapıldı. 1921 anayasası'nda siyasal birlik tanımlanırken hiçbir etnisiteye vurgu yapılmadı ve herkes kendi kimliği ile mecliste yer aldı. Tüm yurttaşlar farklılıklarıyla birlikte yönetime katıldı.

'1924 anayasası ile çoğunlukçu ruh bozuldu'

Ne yazık ki, 3 yıl sonra bu ruh 1924 anayasası ile yaralandı. Yeni anayasada "biz" kavramı heba edildi ve cumhuriyet tarihi büyük acılar gördü. Ortak gelecek hedefi zedelendi. Tekçi zihniyet beraberinde asimilasyon ve imhayı da beraberinde getirdi. Sivas'ta Dersim'de katliamlar yaşandı. Mamak'ta, Metris'te, Diyarbakır'da insanlık dışı işkenceler yaşandı. Cumhuriyetin demokrasiyle buluşması engellendi.

'Bu anlayış Said-i Nursi'nin fikirlerine tahammül edemedi'

Özde vatandaş sözde vatandaş kavramları bile kullanıldı. Mustafa Suphi'leri Karadeniz'in dalgalarına atan bu anlayış, Said'i Nursi'nin fikirlerine bile tahammül edemedi. Madımak'ta yakılan sadece insan bedeni olamadı, kardeş türkülerimiz oldu.

Bütün bu politikalara karşı direnen her kesimden demokratlar büyük bir insanlık savaşı verdi. Tekçi, faşist, darbeci zihniyet imha edildi. Tarih bize yeni fırsatlar sunmaktadır. Artık bu ülkede yok sayılan bütün kimliklerin eşitlik hukukuyla bir arada yaşayacağı bir toplumda yaşamanın vakti geldi.

Herkese tarihi bir görev düşüyor. Demokrasiyi ve barışı inşa etmek. Demokrası vazgeçilmez, barış haktır. Hepimiz aynı olma zorunda değiliz ama herkesin kimliğine saygı duyalım, bir arada yaşayabiliriz, gelecek kurabiliriz.

'Güneşi hep birlikte karşılayabiliriz'

Yeni bir anayasa sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Çoğunlukçu ve demokratik bir anayasa olacaktır. Hİç kuşku yok ki demokratik hakların tanındığı bir anayasa yapabiliriz. Eşitlik hukuku ile bu ülkenin köklü halkları, bu ülkenin tüm din ve inançlar, tüm siyasal düşünceler, kadınlar, emekçiler, çocular ve gençler bu gökkuşağı altında hep birlikte yaşayabiliriz. Yağmurda birlikte ıslandık, güneşi de hep birlikte karşılayabiliriz.

'Çocuklarımıza özür borcumuz var'

Çocuklarımız katletmeyecek bir yönetim anlayışı bu ülkeye gelsin istiyorum. Hepimizin çocuklara özür borcu var. Çocuklarımıza umutlarının gerçek olduğu mutlu yarınları vermek zorundayız. Bu dünya bize atalarımızdan kalan bir miras değil, çocuklarımızın emanetidir. Çocuklarımızın barış hakkıyla yaşayabileceği, özgür yarınlarını oluşturma umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum."