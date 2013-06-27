Bilgehan: Bir cadı avından önce Avrupa değerlerine saygı duyulması lâzım

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu bugün Avrupa genelinde düzenlediği 'toplantı, ifade özgürlüğü ve medya' konulu otoruma Gezi Parkı damgasını vurdu. Avrupa'nın sol kesiminden, Türkiye'ye büyük tepki gelirken, Rus ve İngiliz vekiller başta olmak üzere muhafazakar parlamenterlerin birçoğu "Türk hükümetine anlayış gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Ntvmsnbc'nin konuya ilişkin haberi şöyle:

Oturumda yapılan konuşmaların ezici çoğunluğunda Gezi Parkı eylemleri gündeme getirildi. Türk hükümetine en fazla eleştiri Avrupa solundan gelirken, başta İngiliz ve Rus vekiller olmak üzere Avrupalı muhafazakar parlamenterlerin çoğunluğu "Türk hükümetine karşı anlayışlı davranılması" yönünde görüş belirtti.

AKPM’deki Türk heyetinin AKP'li üyeleri, şiddet eylemlerine başvuran aşırı gruplara karşı polisin önlem almak zorunda kaldığını savundu. AKP'li üyeler ayrıca uluslararası medyanın Türkiye’deki olaylara geniş yer vermesini de eleştirdiler.

AKPM Sosyal Demokrat grubu adına konuşan CHP’li üye Gülsün Bilgehan ise Başbakan Erdoğan’ı ve hükümetin olaylar karşısındaki tutumunu eleştirdi. “Bir cadı avına başlanmadan önce Türkiye’nin Avrupa değerlerine saygı duymaya davet edilmesi gerektiğini” söyledi.

'Devlet Benim'

Sol grup adına konuşan BDP’li üye Ertuğrul Kürkçü ise Başbakan Erdoğan’ı “Devlet benim” sözüyle tanınan Fransa kralı 14’üncü Louis’ye benzetti. Kararın kabul edilmesiyle Türkiye’de demokratlara net bir sinyal gönderileceğini savundu.

Oturum sonunda yapılan ve 15'e karşı 106 oyla kabul edilen karar metninde, Avrupa Konseyi devletlerinden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı çerçevesinde toplantı ve gösteri özgürlüğünü güvence altına almaları istendi.

Güvenlik kuvvetlerinin kullandığı aşırı veya orantısız güç iddiaları hakkında soruşturma yürütülmesinin de istendiği kararda, biber gazı kullanımının net bir çerçeveye oturtulması ve kapalı yerlerde kullanımının yasaklanması gerektiği de kaydedildi.

Kararda, protesto eylemlerini haber yapmak isteyen medyanın cezalandırılmaması ve haber yapan ve araştıran gazeteciler üzerinde baskı yapılmaması konusunda da bir madde bulunuyor.

AKPM kararında, kamusal konularda halkın görüşüne başvurulmasıyla ilgili Avrupa standartlarını konu alan Avrupa Konseyi kararlarının üye devletler tarafından dikkate alınması da isteniyor.

Bu siyasi bir mesaj, hukuksal yaptırım yok

AKPM sekreterliğiı tarafından yayımlanan verilere göre, oylamada, Türk heyetindeki CHP, MHP ve BDP'li üyeler karar lehinde oy kullandı. AK Partili üyelerden Şaban Dişli, Tülin Erkal Kara, Burhan Kayatürk ve Ahmet Kutalmış Türkeş karar lehinde oy kullanırken, Pelin Gündeş Bakır karşı oy kullandı. AKPM Türk heyeti başkanı Nursuna Memecan ise çekimser kalmayı tercih etti.

Siyasi mesaj niteliğindeki kararın hukuksal yaptırımı bulunmuyor.