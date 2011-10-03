-AKPM seçim barajını eleştirdi STRASBOURG (A.A) - 03.10.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) Türkiye'deki 12 Haziran seçimleriyle ilgili hazırlanan raporda, seçim barajının yüzde 10 olması eleştirildi. Genel kurulun bu sabah başlayan oturumunda tartışılan raporda, AKPM'nin daha önce de gündeme getirdiği gibi yüzde 10'luk barajın yüksek olduğu ifade edildi. BDP'den aday gösterilen Hatip Dicle ile birlikte, adaylıklarına izin verilerek, seçim yarışına giren ve kazanan CHP'li ve BDP'li tutuklu bazı üyelerin temsil haklarının ellerinden alındığı hatırlatılan raporda, Türk yetkililerden, kuvvetler ayrılığı ilkesini de göz önüne alarak, ilerde bu tür karışıklıkların önüne geçmeleri istendi. Raporda, mevcut ilerlemeye rağmen kadınların mecliste temsil oranının hala istenilen düzeyde olmadığı eleştirisi getirildi. ''Yurt dışındaki vatandaşların oy vermelerine olanak sağlayacak düzenlemelerin de tamamlanması istenen'' raporda, ''engelliler için oy verme işlemini kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması'' tavsiye edildi. Türkiye'de seçimlerin ''iyi organize edildiği ve çoğulculuğu yansıttığı'' ifade edilen raporda, bununla birlikte bazı temel özgürlüklerin iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi. -CHP'li Koç tutuklu milletvekillerini gündeme getirdi- Raporun sonunda, Türk yetkililerin seçim sistemini gecikmeden reformdan geçirerek iyileştirmesi ve bu konuda gerekirse Venedik Komisyonundan yardım istemesi tavsiye edildi. Genel kuruldaki tartışmada söz alan CHP milletvekili Haluk Koç, tutuklu CHP milletvekillerinin durumuna dikkat çeken bir konuşma yaptı. Koç, sadece CHP'li değil, bazı BDP'li milletvekillerinin de seçime girmelerine izin verildiğini ve bu kişilerin seçilmelerine rağmen hala cezaevinde tutulmalarının kabul edilemez bir durum olduğunu dile getirdi. Koç, ''milletvekillerinin tutukluluk sürelerinin makul sürenin çok üstünde olduğunu'' söyledi.