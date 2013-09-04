Gülsün Bilgehan Başbakan’a sordu: Kim bu gerçek mermiyle ölen polis?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Gezi Parkı gösterilerinde polisin uyguladığı şiddete yönelik eleştirilere, gerçek mermiyle ölen ya da yaralanan polislerin olduğu karşılığını vermesini parlamento gündemine taşıdı. Bilgehan, Başbakan Erdoğan’a, Gezi gösterileri sırasında gerçek mermiyle yaralanan ya da ölen polislerin olup olmadığını sordu.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumunda söylediği sözler tartışma yarattı. Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten’in Gezi Parkı olaylarındaki polis şiddetini eleştirmesi üzerine Erdoğan, “Ama gerçek mermi, polise karşı kullanılıyorsa buna ne demeli? Bunlar karşısında polis ne yapacak? Gerçek mermiyle yaralanan, hatta ölen polislerimiz de olmuştur” karşılığını verdi.

‘Kim bu polisler’

Gülsün Bilgehan, bu sözler üzerine Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Bilgehan, Erdoğan’ın şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Gezi Parkı gösterileri olarak bilinen ve yurt çapına yayılan eylemler sırasında, gerçek mermiyle ölen ya da yaralanan polis ya da polisler var mıdır? Eğer böyle bir olay olmuşsa, polisin gerçek mermiyle öldürülmesi ya da yaralanması hangi ilimizde gerçekleşmiştir? Polisi gerçek mermiyle öldüren ya da yaralayan kişiler yakalanmış mıdır? Yakalanmışsa haklarındaki tahkikat ne aşamadadır?”