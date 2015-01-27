Avrupa Konseyi'nin yeni Eşitlik Komisyonu Başkanı Gülsün Bilgehan oldu

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Avrupa Konseyi’nin Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu’nun Başkanlığına seçildi. Avrupa’da ikinci kez komisyon başkanlığına seçilen ilk Türk siyasetçi olan Bilgehan, Avrupa Konseyi’nin merkezi Strasbourg’da bugün yapılan toplantıda sosyalist grubun adayı olarak seçimlere girdi ve oybirliğiyle seçildi. Bilgehan, Avrupa Konseyi’nin Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu’nun Başkanlığına seçilmesiyle Avrupa Konseyi’nin üst yönetimine de girmiş oldu.

İlk işi nefret suçları

Gülsün Bilgehan’ı başkanlık döneminde yoğun bir gündem bekliyor. Bilgehan’ın ilk işlerinden biri, Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu bünyesinde kurulan “Nefrete Karşı Milletvekilleri İttifakı” olacak.



Özellikle Charlie Hebdo saldırısı sonrası Avrupa'nın gündemine oturan hoşgörüsüzlük ve ırkçılıkla mücadele, yeni kurulan bu ittifakın ana gündem maddelerinden biri. Komisyonun Perşembe günü Bilgehan başkanlığındaki ilk toplantısında, ittifakın ilk resmi tanıtımı gerçekleştirilecek. Toplantısının açış konuşmasını AKPM Başkanı Anne Brasseur yapacak.

İkinci kez aynı göreve geliyor

Gülsün Bilgehan, 2006-2008 yılları arasında da aynı komisyonda başkanlık görevinde bulunmuştu. O dönemde komisyonun adı “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği” iken daha sonra Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonuna dönüşmüştü. 2007 genel seçimlerinin ardından Bilgehan’ın görevi, milletvekili seçilmemiş olmasına rağmen altı ay daha uzatılmıştı.

İstanbul Sözleşmesi'nin mimarlarından

Gülsün Bilgehan, ilk başkanlığında, o dönemde altyapı çalışmaları süren İstanbul Sözleşmesi’nin yazım sürecine katılmıştı. Geçen 1 Ağustos’ta Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini Türkiye kamuoyuna duyuran da Bilgehan olmuştu. Gülsün Bilgehan’ın başkanlığındaki komisyon, yeni dönemde İstanbul Sözleşmesi’nin üye ülkelerdeki uygulamalarını da izleyecek.

Eşitlik ve ayrımcılık

Avrupa Konseyi’nin 8 ihtisas komisyonundan biri olan Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu’nun geniş bir görev alanı bulunuyor. LGBT bireylerin hakları, ırkçılık, çocuk ve engelli hakları, kadına karşı şiddet, dini hoşgörüsüzlük, nefret suçları ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, komisyonun çalışma alanı içinde.

Şiddetle ilgili kampanya başlatmıştı

Gülsün Bilgehan, 2007 yılındaki ilk başkanlığı döneminde, Eşitlik Komisyonu, “Aile İçi Şiddetle Mücadele” kampanyası başlatmıştı. Bilgehan’ın öncülüğünde, aile içi şiddete karşı ulusal eylem planlarının hazırlanması için başlatılan uluslararası kampanya o dönemde ses getirmişti.

Gülsün Bilgehan, kendisini başkanlık görevine ikinci kez seçen Avrupalı parlamenterlere teşekkür etti. Önceki başkanlık görevine göre komisyonun görev alanın genişlediğine dikkat çeken Bilgehan, bunun önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Gülsün Bilgehan kimdir?

Gülsün Bilgehan’ın özgeçmişi 25 Şubat 1957'de Ankara'da doğdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu ve gazeteci Metin Toker’in kızıdır. Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 2002 yılında CHP Ankara Milletvekili seçildi. Bu dönemde, Türkiye’nin kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi’nde görev aldı. Avrupa Konseyi’nin parlamentosunda Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. Anneannesi Mevhibe Hanım’ın gözüyle, Kurtuluş Savaşı’nı Cumhuriyetin kuruluşunu ve ilk yıllarını anlattığı iki ciltlik “Mevhibe” kitabı ile İstanbul Birleşik Kadın Örgütleri "Yılın Kadın Yazarı" ve "Abdi İpekçi Ödülü"nü aldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi "Üstün Hizmet Madalyası", Fransa Devleti tarafından verilen "Onur Nişanı" sahibidir. 2011 yılında yeniden CHP Ankara Milletvekili oldu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeliğini ve Sosyalist Kadın Çalışma Grubu Başkanlığını sürdürmektedir. Fransızca ve İngilizce bilen Bilgehan, evli ve 3 çocuk annesidir.