Gülsüm Taç'ı öldüren Cem Yılmaz'a ömür boyu hapis istemi

Antalya’da, 46 yaşındaki Gülsüm Taç’ı boğarak öldüren 44 yaşındaki Cem Yılmaz'ın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl hapsi istendi.

Antalya'da özel şirkette çalışan Gülsüm Taç, geçen yıl 24 Mayıs'ta işe gelmeyince meraklanan mesai arkadaşları telefonla aradı ancak cevap alamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Gülsüm Taç'ın evine giden polis kapıyı çaldı, açan olmayınca da çilingir yardımıyla içeri girdi. Polis kahvaltı masasındaki Taç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön otopside Gülsüm Taç'ın vücudunda darp izi olmadığı, kesici ve ateşli silah yarası bulunmadığı, ölümünün kalp krizi olabileceği ancak kesin ölüm nedeninin detaylı otopsiden sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Taç'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Olaydan sonra yapılan incelemede, bir miktar para ve takının evde olmadığı belirlendi.

Polisi arayıp öldürdüğünü itiraf etti

Adana'da 27 Mayıs'ta polis merkezine giden ve resim öğretmeni olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, Antalya'da evinde ölü bulunan Gülsüm Taç'ı tanıdığını, yaklaşık 2,5 yıldır sevgili olduklarını söyledi.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı

İfadesinin ardından serbest bırakılan Yılmaz, 28 Mayıs'ta polisi telefonla arayarak Yılmaz, Gülsüm Taç'ı öldürdüğünü söyledi. Yılmaz ifadesinde Taç’ın boğazını bornoz kuşağıyla sıkarak öldürdüğünü anlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya polisiyle irtibata geçip şüpheliyi teslim etti. Antalya'da adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'nci duruşmada, tutuklu sanık Cem Yılmaz ilk kez salonda hazır bulunurken, ölen Gülsüm Taç'ın ailesi ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada ifade veren Gülsüm Taç'ın yakınları, sanığın cinayeti planlayarak ve tasarlayarak işlediğini iddia ederek, Cem Yılmaz'ın internette yaptığı araştırmaların incelenmesini istedi. Sanık Cem Yılmaz ise bu iddiaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan da 5 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Alperen Çiftçi, savcının mütalaasına bir şey demediklerini, ancak sanığın 'kasten öldürme' suçunu planlayarak ve tasarlayarak işlediğini düşündüklerini söyledi. Şikayetçiler ve avukatları da sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis alması gerektiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, şikayetçi ve avukatları ile sanık avukatının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)