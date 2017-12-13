Gülsüm Elvan: Benim çocuğum da 14 yaşındaydı; önce burada katledilen çocukları görsün, sonra söylensinler

Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almaya çıkarken 16 Haziran 2013'te polis tarafından başından vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’deki protestolar sırasında askerler tarafından gözleri bağlı olarak gözaltına alınan 14 yaşındaki Filistinli gençle ilgili yaptığı yorumları eleştirdi.

Oğlunun ölümüyle ilgili davanın dördüncü duruşmasına katılan Elvan, olay anına ilişkin görüntülerin mahkeme salonunda izletilmesinin ardından fenalaştı. “Kolun kopsaydı katil” diyerek fenalaşmasının ardından yakınlarının kucağında salondan çıkarılan Elvan, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Filistin'deki 14 yaşındaki bir çocuğun İsrail askerleri arasında gözü kapalı olarak götürüldüğü fotoğrafı hatırlatarak, "Biz de böyle şeylere karşıyız. Benim çocuğum da 14 yaşındaydı. Kendi ülkesinde katledilen çocukları bir dönüp görsün. Ondan sonra da buraya oraya söylensinler. Bugün ayrıca Erdal Eren'in ölümünü yıldönümü. Evet biz başından beri bunu diyoruz. Devlet katildir. Geçmişimize baktığımız zaman o katilliği görüyoruz. Hiçbir zaman yargı yok. Yargı olmadığı sürece daha çok çocuklarımız ölecek. Biz çocuklarımızın öldürülmemesi adına mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Benim oğlum geri gelmeyecek, yaptığım mücadele bütün çocuklara ait mücadeledir"

Van’da görev yapmaya devam eden sanık polis F.D.’nin tutuklanması talebinin reddedilmesiyle ilgili olarak "Katil hala dışarıda. Biz istiyoruz ki; bir an önce bunun tutuklanması gerekiyor” yorumunda bulunan baba Sami Elvan da şunları söyledi:

"Umarım ilerde adalet yerini bulur. Ama biz istiyoruz ki bir an önce bu katilin bizim karşımıza çıkıp kendini savunsun. Daha önce defalarca söyledik. Biz insan yemiyoruz. Kimseyi öldürmüyoruz. O bakımdan bizim karşımızda kendisini ifade etmesini kendisini, kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamasını istiyoruz. Ayrıca bir an önce iddia makamının bunu tutuklamasını talep ettik.

Türkiye kamuoyuna sesleniyorum. Yürekten sesleniyorum. Benim oğlum geri gelmeyecek bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Yaptığım mücadele bütün çocuklara ait mücadeledir. Herkesin bu davaya el atması gerekiyor. Herkesin bu davada parmağının olması gerekiyor. Siyasi parmağı nasıl üstündeyse, halkın parmağının da bu davanın üstünde olması gerekiyor. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bunu kimse unutmasın. 27 Şubat'ta biz buradayız demeliyiz. 27 Şubat'ta biz katili içeri tıkmalıyız. O bakımdan hepinizi o duruşmaya bekliyorum"