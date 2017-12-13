Berkin Elvan hayatını kaybedeli 1373 gün oldu; sanık polisin tutuklaması talebi reddedildi!

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına gelmesi nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın 4. duruşması, bugün (13 Aralık 2017) İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık polisin tutuklaması talebi reddedildi. Dava 27 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

Duruşmaya CHP İstanbul Milletevekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, CHP PM Üyesi Canan Kaftancıoğlu, Berkin Elvan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma öncesinde polis ekiplerinin Çağlayan Adliyesi çevresini ablukaya aldığı görüldü.

İşte dakika dakika gelişmeler

13.20- Duruşmaya tekrar başlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme duruşmayı 27 Şubat 2018 tarihine erteledi.

12.00 - Ara kararın açıklanması için duruşmaya ara verildi.

11.45 - Av. Çiğdem Akbulut: 14'ündeki Filistinli çocuğu gözleri bağlı sürükleyen İsrailli askerler terörist ise tutuklanmaları gerekmez mi? 14' ünde Berkin'i vurup öldüren polis neden tutuksuz yargılanıyor ve üstelik halen görevde, halen elinde silah var?

Halk çocuklarının devlet eliyle öldürüldüğü her dava gibi, bizm davamız da siyasidir. Devlet, yasal mermisini kullananları koruyabildiği kadar korumuş ve saklamıştır. Kamuoyu baskısından yıllar sonra nihayet dava açıldığında ise karşılaştığımız tablo ortadadır.

Görüntüler net, ısrarla edilen ateşler ortada, 14 yaşındaki çocuğa kastettikleri ortada ama sanık hala tutuksuz. Mahkemeye çağrımız, ceza hukukunu uygulayın. Sanık tutuklu olarak, gözüne aksesuar olarak taktığı gözlüğü olmadan burada huzurunuza getirilsin, bizim önümüze çıkartılsın.

11.30 - Avukat Can Atalay: Hambaloğlu emir veriyor, sanık Fatih vuruyor, Emin Yıldız ise arka arkaya 5 kere Berkin'e doğru ateş ederek Berkin'in hastaneye götürülmesini engelliyor. Bu kişiler hakkında derhal ek iddianame düzenlenmelidir.

11.20 - Avukat Çiğdem Akbulut: Berkin'in vurulduğuna dair 61 saniyelik görüntü var. 18 saniye içinde Berkin'in düştüğünü ve 5 kere arka arkaya Berkin'e doğru ateş edildiğini görüyoruz. Tam düştüğü an mevcut. Bu olaydan sadece eylemi doğrudan gerçekleştiren Sanık Fatih degil, emri veren, orada bulunan, arka arkaya 5 ateşi yapan zetciler, olaya müdahale etmeyen polisler... Bu dosyanın kasten suçu işleyen failleridir. Görüntülerin ham hali TÜBİTAK'ın iyileştirme yaptığı görüntülerden daha net. Zet silahının ateşlendıgi kısım TÜBİTAK raporunda yer almıyor. Berkin'in vurulma anının ilk 4 dakikasına hiç dokunulmadan gönderilmiş ve iyileştirme yapılmamış. Görüntülerin Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilerek eşleştirme işlemi yapılmasını talep ediyoruz. Tüm güne ait görüntüleri inceledigimizde Sanık Fatih Dalgali, Emin Yıldız, Kadir Eyüp Hambaloglu ve ismini bilmediğimiz bir kişi ile tüm gün birlikteler. Suçu birlikte işlediler ama neden sanık hala tutuksuz, hala görevde ve hala sanığın elinde silah var? Sanığın tutuklanmasını ve asıl mahkemeye getirilerek karşımıza çıkmasını talep ediyoruz.

11.15 - Av. Can Atalay: Görüntülerin incelenmesinde Hambaloğlu talimat veriyor. Sanık Fatih'in zet ile Berkin'i vurduğunu tahmin ediyoruz. O anda ekrana giren Aziz de olay yerinde. Bu arada zetci Emin de Fatih'in yanında. İsmini bilmediğimiz bir kisi daha var. Görüntüler açık. Bu gösterdiğimiz görüntüler Berkin'in vurulmasından 4 dakika öncesine ait. TÜBİTAK bu anı hiç görmemiş. Dahası diğer görüntüleri de kötüleştirmiş aslında.

11.10 - Berkin Elvan'ın vurulma görüntülerin izlenmesi sırasında anne Gülsüm Elvan fenalaştı. Gülsüm Elvan yakınlarının yardımıyla duruşma salonunun dışına çıkarıldı.

11.05 - Elvan ailesinin avukatı Can Atalay: Tanık beyanları kuşku verici. Torpil, kız kaçıran gibi şeylerin davanin esası ile hiç bir ilgisi yoktur. Tanık beyanlarını bu sebeple kabul etmiyoruz.

11.00 - Okmeydanı Hastanesi'nde çalışan tanık Dilek Öztürk dinlendi: Berkin Elvan'ın üzerinden çıkanları tutanağa ben geçirdim. Bir cebinden 4, diger cebinden 3 tane patlayıcı oldugu düşünülen madde çıktı. Bu nedenle önce 4, sonra 7 diye düzelttim.

10.45 - Tanık Cihan Gençoglu dinlendi: Okmeydanı Acil Serviste görevliydim. Olay sabahı nöbetçiydim. Berkin Elvan'ı sedye ile koşturarak getirdiler. Travması vardı. Ben damar yolunu açtım. Hemen tomografiye gönderdik. Sedyenin üzerinde torpil vardı. Polise teslim ettim. Bir daha görmedim hastayı.

10.30 - Duruşma avukatların kimlik tespitleriyle başladı.









