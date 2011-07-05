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Politika

GÜL: SORUŞTURMAYI İZLİYORUZ ANKARA (A.A)

05 Temmuz 2011 18:25

-GÜL: SORUŞTURMAYI İZLİYORUZ ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili ''Biz de izliyoruz'' dedi.  Gül, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Rathakit Manathat'ı, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.  Cumhurbaşkanı Gül'e Güven Mektubu'nu sunan Manathat'ın büyükelçilik yetkililerini takdim etmesinin ardından, anı fotoğrafı çektirildi.  Gül, kabul için yerini almak üzere salona girdiği sırada, bir gazetecinin, futboldaki şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmayı hatırlatması üzerine, ''Biz de izliyoruz'' dedi. 

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