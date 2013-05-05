Gülseren Onanç'tan CHP'ye veda yazısı mı?

"CHP tabanının yüzde 65'i çözüm sürecine destek veriyor" sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifaya zorlanan Gülseren Onanç, Parti Meclisi'ndeki üyeliğini sürdürdüğü CHP'ye veda ettiği izlenimi veren bir yazı kaleme aldı.

CHP'nin yenilikçi kanadının temsilcilerinden biri olan Onanç, Milliyet'te yayımlanan yazısında (5 Mayıs 2013), barış sürecine desteğini yinelerken "Barış, çocuğunu kaybeden binlerce anne babanın çocuklarının boşuna ölmediğine inanmasıdır. Askere gidecek çocukları olanların yüreğine su serpilmesidir. Mardin’den gece çıkıp korkmadan Şırnak’a özgürce seyahat edebilmektir. Güvenlik eksenine sıkışmayan Türkiye’dir. Barış, Doğu’nun Batı’ya umut olmasıdır. Silahların karanlığında büyüyemeyen ekonominin, barış baharıyla yeşermesidir. Türkiye’nin Ortadoğu’yu kucaklayıp bölgesinin parlayan yıldızı, AB’nin güvenli kıyısı olmasıdır. Türkiye’nin yıllardır süren hastalığından kurtulması, demokrasisi gelişmiş örnek ülke olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Onanç, yazısının CHP'ye veda izlenimi veren bölümünde, "Halkımızın, gencimizin, kadınımızın çocuğumuzun bizden beklentileri olan müzakere ve dialog ile sorunları çözmek ve barışı tesis etmek üzere kurulacak yeni bir sivil harekete hizmet etmeyi bir siyasi parti çatısı altında olmaktan, tarihin bu sürecinde daha anlamlı olacağına inanıyorum" dedi.

Ancak T24'e açıklama yapan Onanç, bu ifadelerinin partiden ayrılmaya hazırlandığı anlamına gelmediğini, CHP Parti Meclisi'ndeki görevini sürdürürken toplumun beklentileri doğrultusunda yeni bir sivil hareket için de çaba harcama iradesini ifade ettiğini söyledi.

Onanç'ın Milliyet için kaleme aldığı yazının ilgili bölümü şöyle:

Ortak vicdan



Toplumda oluşan kutuplaşmayı ortadan kaldırmak ve barışı sürdürülebilir kılmak için yeni bir siyaset yapma anlayışına ihtiyacımız var. 24. dönem parlamentosunda şu ana kadar gelişmeyen partiler arası güveni, dialoğu ve katılımcılığa dayalı bir siyaset anlayışını dengeleyecek bir sivil oluşuma ihtiyaç var.

Siyasi parti temsillerinin sağlandığı, kadınların ve gençlerin etkin katılımının olduğu, barışa sahip çıkacak, yeni bir hareketle ortak aklı, ortak vicdanı yakalayabiliriz. Acılarımızı paylaşabilir, geçmişin bagajlarından arınabilir, bölünme endişelerimizi birlikte yenebilir, ortak bir geleceği birlikte kurgulabiliriz.

Sürdürülebilir, kalıcı bir barış için, meşruiyetini barış söyleminin gücünden alan, siyasetin kısa dönemli hesapları içinde kaybolmayan cesur yeni bir söylem üretebiliriz.



Halkımızın, gencimizin, kadınımızın çocuğumuzun bizden beklentileri olan müzakere ve dialog ile sorunları çözmek ve barışı tesis etmek üzere kurulacak yeni bir sivil harekete hizmet etmeyi bir siyasi parti çatısı altında olmaktan, tarihin bu sürecinde daha anlamlı olacağına inanıyorum.





