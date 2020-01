Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Gülseren Onanç açıkladı: Neden Beyoğlu?

Beyoğlu Belediye Başkanılığı aday adayı olan CHP Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç, yayımladığı açıklamada 'Niçin Beyoğlu Belediye Başkanlığı' sorusuna yanıt verdi. Yaptığı açıklamada 29 Mayis 2013 çarşamba gününün tarihi bir gün olduğunu ve Gezi Parkı protestolarının verdiği umutla Başkan adayı olmaya karar verdiğini belirten Onanç, "Gezi direnişi AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın zaafiyeti, korku ve endişeleri, güvensizlikleri ortaya döktü ve hepimize en yıkılmaz iktidarların bile cesaret, dayanışma ve mücadele ile nasıl bir anda yıkılabileceğini gösterdi. Başbakan İstediği kadar üzerine örtmeye, toplulukları eskiden olduğu gibi kutuplaştırmaya çalışsın, cin bir kere şişeden çıktı" dedi.

Onanç, Beyoğlu'nun "öteki"nin merkezi olduğunu belirterek, "Kadını, Genci, Yaşlıyı, Romanı, Kürtü, Aleviyi, LGBT bireylerini, Ermeniyi, dini azınlıkları yani bütün 'ötekileri' kollamak ve onların yaşamını iyileştirmek için" Belediye Başkanlığına aday olduğunu vurguladı. Gülseren Onanç, yaptığı 'CHP tabanının yüzde 65'i barış sürecini destekliyor' açıklamasından sonra çıkan tartışmanın ardından, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden Nisan ayında istifa etmişti.



CHP Parti Genel Meclis Üyesi Gülseren Onanç'ın Beyoğlu Belediye Başkanı aday adaylığı hakkındaki açıklaması şöyle:



Sevgili Dostlar,

29 Mayis 2013 çarşamba günü çok tarihi bir gündü. Gezi direnişinin ikinci günüydü. Biz benim MYK deneyimin üzerinden CHP nin değişimi ve oradan yola çıkarak Türkiye değişimi üzerine konuştuk. O gün hiçbirimiz sonraki birkaç günde bir direniş hareketi olabileceğini öngörememiştik. Geleceğe yönelik senaryolarımızda AKP'nin alternatifsizliği hakimdi.

Bir gün önce Gezi’de ağaçlar hukuksuz bir müdahale ile sökülmeye kalkışılmış ve iktidar burada ağaçları korumak isteyen insanlara şiddet uygulamıştı. Bu olay giderek insanların yaşam biçimine, özel hayatına, hatta bedenlerine kadar her ne akla gelirse karışmaya kalkışan iktidara karşı direnişin fitilini ateşledi ve tarihi Gezi direnişi gerçekleşti.

Merkezi otoritenin kentin her yerine karar verdiği, kaynaklarını ve olanaklarını kendi yakın çevresi ile paylaştırdığı bir yönetimin özgürlükçü olmasını beklemiyorduk.

Ama Gezi direnişi AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın zaafiyeti, korku ve endişeleri, güvensizlikleri ortaya döktü ve hepimize en yıkılmaz iktidarların bile cesaret, dayanışma ve mücadele ile nasıl bir anda yıkılabileceğini gösterdi. Başbakan İstediği kadar üzerine örtmeye, toplulukları eskiden olduğu gibi kutuplaştırmaya çalışsın, cin bir kere şişeden çıktı.

‘Gezi ruhu’ bizi birbirimize yaklaştıran bir duygudaşlık oluşturdu.

Özgürlükçü, farklılıkları kucaklayan, doğamıza sahip çıkan, cesur, esprili muhalif dili hepimiz çok sevdik.

Başka bir Türkiye, başka bir siyaset olabileceğini gördük. Umutlandık, heyecanlandık, cesaretlendik.

İşte ben de bu heyecan, umut ve cesaretle, sizlerin de bana öğütlediği gibi partimden Beyoğlu Belediye Başkan aday adayı olmaya karar verdim.

Beni bu kararı vermeye yönlendiren ‘Niçin Beyoğlu Belediye Başkanlığı’ sorusuna verdiğim somut cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum

1. Özgürlükçü ve Demokratik bir Siyaset için: AKP yönetiminin giderek merkezileşmesi ve otoriterleşmesi Türkiye nin önündeki önemli sorunları çözülmez hale getirdi. Memleketimizde Demokrasi ve özgürlükleri yerleşmesi için artık yeni bir siyaset anlayışının hakim olması gerekiyor. Özgürlüklerden, insanların mutluluğundan, barıştan, fırsat eşitliğinden, adaletten yana olmak, yönetimin giderek merkezileşmesine ve otoriterleşmesine karşı somut adımlar atmak gerekiyor. Yerel yönetimlerde bu siyasetin yaşama geçmesini sağlamak üzere Beyoğlu Belediye başkanlığına aday oluyorum.

2. İnsan Odaklı Kentsel Dönüşüm İçin: Belediyecilik bizim memlekette rant oluşturmak ve bunu kısıtlı bir yandaş çevre ile bölüşmektir. Ben ‘siyaset yapmayı’ insan için, insanla beraber, daha güzel bir dünya yaratmak olarak algılıyorum. Son 20 yıldır İstanbul’u yöneten AKP zihniyeti rant odaklı, insanı dışlayan kamu alanları düzenlemelerine (Taksim bunların en sembolik olanı), TOKİ nin kimliksiz sitelerine, tarihi hiçe sayan AVM projelerine içim acıyor, isyan ediyorum. Örneğin AKP’li Beyoğlu Belediyesinin Tarlabaşı projesinde, Belediye yatırımcı ile (bilin bakalım kim?) anlaşıyor, projeleri hazırlayan mimarlar müteahhite bağımlı olarak çalışıyor. Projeler yatırımcının beklentileri ile geliştiriliyor. Oysa insan odaklı Kentsel dönüşümle ilgili plan ve projeler halkla birlikte, mahallelilerin ihtiyaçlarına, imkanlarına ve isteklerine göre gerçekleştirilmeli. İnsanlar yerinden edilmemeli. Dönüşümle ilgili projeler halkın lehine olacak şekilde halkla birlikte kararlaştırılmalı. Dünyadaki başarılı uygulamalarda olduğu gibi, müteahhitler, yatırımcılar plan ve proje hizmetleri tamamlandıktan sonra devreye girmeli. Tarlabaşında, Okmeydanında kentsel dönüşümü adil, katılımcı, kentli bir yaklaşım ile dönüştirmek için aday oluyorum.

3. Beyoğlu ekonomisini güçlendirmek için: Beyoğlu bir tarihi ticaret merkezidir. Ancak son yıllarda Beyoğlu esnafı, lokanta sahibi, kitapçısı küçülüyor ve kapanmaya yüz tutuyor. Ekonominin ana dinamosu gelişmiş insan gücüdür. Beyoğlu gelişmiş insan gücü ve yaratıcı ve özgürlükçü ekonomi politikası ile İstanbul un ekonomik olarak en gelişmiş ilçesi olmaya adaydır. Ben Beyoğlu’nun kültür sanatın, eğlence ve turizm İstanbuldaki Türkiye deki ve hatta Avrupa da ki merkezi olması için aday oluyorum.

4. Adil ve Eşit bir Yönetim için: Gezi direnişinde Tayyip Erdoğan Kasımpaşa (AKP %50 sinin kod adı) ile Cihangir (Diğer %50 ve Gezi direnişçilerinin kod adı) karşı karşıya getirdi. Bu aslında yıllardır sürdürülen kutuplaşmanın ortaya dökülmesiydi. AKP belediyeleri kendi yakın çevresine kamusal alanları kapatıyor, belediye olanaklarını sunuyor. Oysa Belediye yönetimlerinin buna hakkı yoktur. Belediye yönetimleri eşitliği sağlamak, adil olmak zorunluluğu vardır. Belediye yönetimi bu nedenle kararları çıkar grupları ile değil, sivil toplumla birlikte alması, temsil gücü zayıf olan toplulukların katılımını sağlaması gerekir. Kasımpaşa ve Cihangir'i kucaklayan adil ve eşitlikçi bir belediyecilik anlayışı için aday oluyorum.

5. Katılımcı, Şeffaf ve Hesapveren Yönetişim modeli oluşturmak için: Beyoğlu entellektüel birikim, toplum ve çevre duyarlılığı yerel siyasetçiler için çok önemli bir sermayeye sahip. Bu sermayenin katkısı ile Beyoğlu’nu Türkiye’nin değil Dünyanın yaşanması en cazip ilçesi olmaya aday. Oysa iktidar Taksim projesinde olduğu gibi bu entellektüel sermayeyi hiçe saymakta hatta onunla çelişmektedir. Karar alma süreçlerimizi sokak mahalle bazından başlayarak yukarıya doğru, sivil toplumun katılımını sağlayan bir ‘Katılımcı yönetişim modeli’ oluşturmak üzere aday olmak istiyorum. Bağımsız denetleme şirketleri tarafından denetlenen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimi yaşama geçirmeyi hedefliyorum.

6. Kadını, Genci, Yaşlıyı, Romanı, Kürtü, Aleviyi, LGBT bireylerini, Ermeniyi, dini azınlıkları yani bütün 'ötekileri' kollamak ve onların yaşamını iyileştirmek için: Beyoğlu ‘öteki’ nin merkezidir. Çoğunlukçu bir yönetim ile ötekilerin ihtiyacı olan parkı, spor salonunu, yürüme yolunu, eğitim kültür ve dini merkezini, onunla birlikte düzenlemek ‘ötekinin’ en güzel yaşam ilçesini yaratmak için aday olmak istiyorum.

7. Kültürel mozağiyi ve zenginliği korumak ve geliştirmek için; Beyoğlu 16 müze, 200 ün üstünde sanat kurumu, 32 kültür merkezi, 50 nin üstünde tiyatro, sinema ve gösteri sanat kurumu ile kültür ve sanatın merkezidir. İstanbul ve Türkiyenin gözbebeğidir. Bu kültürel zenginliği korumak ve geliştirmek Beyoğlunu kültür ve sanat dünya çapında merkezi yapmak için aday olmak istiyorum.

Bu temel prensiplerim çerçevesinde bir program geliştirmeyi hedefliyorum. Beyoğlu’nun gelişimi için yıllardır içerik üreten, micadele eden dernek, platform, sanatçı, akademisyen, esnaf, kadın, genç ile birlikte geliştirmek ve bir ‘Dünya Kültür Merkezi Beyoğlu’ programını oluşturmak istiyorum.

Bana bu programı oluşturma sürecine katkı sunmanızı rica ediyorum.

CHP den şimdiye kadar 11 kişi Beyoğlu İlçe Belediye Başkan aday adaylığı için başvurdu. Parti yönetimimiz adayını belirleyecek. Umarım bu aday ben olurum.

Beni sosyal medyada http://gulserenonanc.com/ https://www.facebook.com/GulserenOnanc https://twitter.com/gulserenonanc takip edebilir ve katkı sunabilirsiniz.

Sosyal, eşitlikçi, adil, katılımcı, birleştirici, vizyoner bir belediyecilik anlayışını Beyoğlu'nda geliştirmek üzere sizlerle birlikte çalışmak çok keyifli bir süreç olacak.

Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.

Gülseren Onanç

'Özgürsem, sürekli koştuğumdandır'

'If I'm free, it's because I'm always running'. Jimi Hendrix