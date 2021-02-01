Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor

Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun uzun zamandır üzerinde çalışılan "Camdaki Kız" kitabı da dizi oluyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan ve OGM Pictures imzası taşıyan "Masumlar Apartmanı" ve "Kırmızı Oda", bu sezonun ses getiren yapımları arasında geliyor.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu iki projenin başarısının ardından Budayıcıoğlu'nun uzun süredir üzerinde çalışılan "Camdaki Kız" dizisinin hazırlıkları da hızlandırıldı.

Cast çalışmaları başlayan dizinin yönetmen koltuğunda "Kadın" dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Nadim Güç oturacak.

"Camdaki Kız" dizisinin şubat sonunda sete çıkması planlanıyor.

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