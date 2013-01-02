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Gülşen'in yılbaşı konserinde olaylar çıktı

Gülşen’in yılbaşı konserinde, kapasitenin üzerinde bilet satıldığı için çıkan olaylarda ses sistemi parçalandı, mutfak yağmalandı

02 Ocak 2013 11:00

Organizatörlerin Polat Renaissance Bosphorus Hotel’deki Gülşen konseri için mekan kapasitesinin çok üzerinde bilet satması, izleyicileri kızdırdı. Ünlü şarkıcı, ıslıklı protestolar yüzünden apar topar sahneyi terk etti.

İzleyicilerden bir grup da sahneye çıkarak mikrofonu yere attı, ses sistemini parçaladı.

hurriyet.com'da yer alan habere göre, “Utanmadan bir de şarkı söylüyorsun” diye bağıran grup yüzünden kulise sığınan Gülşen, uzun süren çabalardan sonra geri dönmeye ikna edildi. Ancak sorun çözülmedi.

Organizasyon yetkilileri konser alanını terk etti, konseri izlemeye gelen bazı kişiler mutfağa girerek içkileri yağmaladı. Durum polis müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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